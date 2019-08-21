高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜近日爭議不斷，繼日前麻將風波後，昨日又自爆車子被裝追蹤器，指出「國家機器」動的非常厲害，引發社會議論，對此，政大地政系教授徐世榮今（ 21 ）日在臉書表示，這就是韓國瑜不斷使用的選舉伎倆，也是去年陳其邁落敗的主因。

徐世榮指出，韓國瑜自爆「車子被裝追蹤器」有任何證據嗎？沒有的，而韓國瑜也沒有報案、要求警方介入調查，再者，張善政說，「在國政顧問團名單公佈後，確實有些顧問覺得有受到關心，還不只一位。」但這些人是誰仍然不得而知。

徐世榮分析，這一切都是韓國瑜及藍營一直慣用的選舉伎倆，第一，自己編造一個別人都沒說過的話；第二，自己先編造一個大家無法驗證的事情；第三，用這件捏造的事情來抹黑、打壓自己；第四、然後進行責任的轉嫁；第五，反過來說攻擊對手抹黑跟打壓。

徐世榮提到，韓國瑜及張善政透過「自己打壓及抹黑自己」的方式，企圖由此來反咬對方，而其最終目的就是要藉此來抹黑栽贓國家機器及民進黨，把國家機器定位成「已經變成民進黨掌握國家、控制人民的工具。」

他也說，早在去年高雄市長選舉的時候，某陣營就是利用這招了！我們一般正常人絕對不會想到自己會抹黑及打壓自己，直接的反射動作就是，這一定是對手的爛招，因此就很容易會讓對手蒙上不白之冤，加上台灣人又是出奇的純樸善良，「我們不喜歡去議論別人的是非，所以就更容易上當，因此對陳其邁產生惡感。」（編輯：張嘉哲）