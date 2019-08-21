高雄市長韓國瑜，昨天（20日）上午自爆，自己的公務車在修車廠檢查時，在引擎室發現了GPS追蹤器，懷疑是「國家機器」介入。對此同樣身為焦點的台北市長柯文哲，今天（21日）上午接受媒體訪問時，被問到針對此事的看法，柯文哲表示，現在的媒體比GPS厲害，根本不用裝GPS。現場記者也追問，會不會擔心自己的座車被安裝追蹤器？對此柯文哲先是一陣大笑，並表示自己「上班都搭公車，不用裝追蹤器。」

韓國瑜昨天受訪時，自己主動對媒體爆料「車子被裝追蹤器」，韓國瑜表示，可能又引起軒然大波，「但我的訊息非常準確，台灣追求民主自由，不是要追求這種恐怖的感覺，大家公平競爭，把自己的理念告訴民眾，爭取民眾投你一票。對於國家機器針對我韓國瑜與家人，我要提出抗議」。不過對此柯文哲今天回應，表示現在媒體很發達，根本不需要裝什麼追蹤器。

柯文哲表示，現在電視台媒體「SNG車就幾十台了，我看他在高雄差不多也是這樣」柯文哲說，要追蹤不用到國家機器，「光媒體就受不了了，媒體就把你盯得緊緊的，所以這也不用想太多。」不過現場記者也追問，會不會擔心座車也被裝追蹤器？對此柯文哲大笑表示，「我就是大家覺得裝也沒有用的那種人」，並表示自己每天是坐公車上班，不需要裝追蹤器。