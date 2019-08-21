據消息人士透露，美國總統川普週一 (19 日) 召開了內閣會議，力圖平息農業州對近期生質燃料政策調整的不滿，農民認為川普政府損害了他們的利益。

美國原本規定，煉油廠需要將生質燃料如乙醇，添加入汽油中，或者為這麼做的同業提供資金。然而，近期川普政府給予 31 家煉油廠法律豁免，獲豁免的家數創下紀錄，同時也打擊了乙醇需求。

一些煉油廠，尤其是規模較小的公司辯稱，生質燃料製作成本過高，川普的做法，為石油產業節省了數十億美元的合規成本。美國國家環境保護局週二發表聲明，表示沒有任何證據顯示，豁免做法打擊了對對乙醇的需求。

據《路透》報導，在川普任期之前，只有幾家規模較小的煉油廠獲得了豁免。不過川普政府擴大了豁免範圍，對象包括了石油巨頭埃克森美孚 (Exxon Mobil Corp) 和雪佛龍 (Chevron Corp)。消息人士說，川普親自指示環保局批准此次的豁免。

此舉引來農業州的不滿，特別是愛荷華州。川普為此召開了 2 小時的內閣會議，政府試圖透過其他途徑，來提振乙醇需求，但消息人士說，川普政府不會因此撤銷豁免。

愛荷華州是美國最大的玉米和乙醇生產地，之前兩次支持歐巴馬，但 2016 年選舉轉為支持川普，部分原因在於川普承諾支持乙醇。

可再生燃料協會執行長 Geoff Cooper 表示，在中心地區已有許多乙醇工廠被封存、工作機會丟失，此時川普再向煉油廠提供毫無根據的豁免，完全沒有道理，應該受到譴責。

川普的豁免批准在 8 月 9 日發布，當天玉米期貨大跌 12%，美國週二玉米期貨價格續跌 1.32%，至每蒲式耳 3.5975 美元。

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