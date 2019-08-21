民進黨中央昨天（20日）晚間公布最新一波艱困選區徵召名單，民進黨現任市議員高嘉瑜及許淑華，兩人將投入港湖區及松信區立委選戰。不過日前外傳黨中央有意徵召柯黑大將市議員王世堅，投入北市第三選區（中山、北松山），與國民黨立委蔣萬安對壘，沒想到卻傳出黨中央礙於王世堅「柯黑」的形象，無意徵召。對此台北市長柯文哲今天（21日）上午回應，若是王世堅不選，「頓時變成2020最大遺憾，讓我的人生失去很多樂趣。」

民進黨台北市議員王世堅，因為柯黑的形象，以及在議會中與柯文哲唇槍舌戰，頻頻登上媒體版面。而因此傳出民進黨基層，力拱王世堅投入2020北市立委第三選區戰場。由於王世堅是228受難者家屬後代，對上該選區的立委蔣萬安具有蔣家後代身份，格外具有話題性。外傳民進黨高層日前曾經「面試」王世堅，一開始還對他讚譽有加，最後卻因為王世堅形象太過「柯黑」予以打槍。

而今天上午面對媒體詢問，針對王世堅未獲徵召一事，柯文哲則表示，「一定要出來選啊，不然不是太辜負了他的⋯⋯這太犧牲他的政治理念」柯文哲說，應該讓王世堅出來選，這樣才能夠凸顯民進黨的價值，才能夠堅定民進黨的信念，最後柯文哲更直呼「他一定要出來選，不然全台灣的民眾都會失望。」

不過現場記者也追問，徵召高嘉瑜投入港湖區立委選戰，卻未徵召王世堅，是否也是民進黨方面在向柯文哲示好？對此柯文哲則回應，這還是實力原則，「民進黨不會拿石頭砸自己的腳，他一定是算比較會贏的、比較不會贏的。」柯文哲最後仍舊補充說道，「不過王世堅沒有選，我實在是太遺憾了。」