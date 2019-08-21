70歲曾先生，罹患血管型失智症已經10年，迄今仍維持每天早上5、6點起床去廣場運動後幫愛妻買早餐回家的好習慣。照顧他的曾太太表示，最感謝的就是先生保有良好的運動習慣，從前喜歡打高爾夫球，現在則喜歡健走，讓他可以透過健走持續感受生活中的風景及人與人的溫度。

曾太太說，將運動融入日常生活中會讓運動變得更有趣，譬如陪先生到長庚失智症中心上課時，她會特地帶他搭乘公車，沿途讓他記住公車號碼、哪站上車、哪站下車等；也善用先生喜歡逛街的嗜好，每週帶他到大型賣場逛街，不僅趁機讓先生的腦袋與肢體動一動，也讓兩人添增甜蜜時光，甚至先生中風19年來沒出現二度中風。

桃園長庚醫院失智症中心主任徐文俊表示，世界衛生組織今年5月公布「認知障礙與失智症風險降低：WHO指引」，提出12項降低失智症風險方式，其中運動排行第一；與戒菸、高血壓控制、糖尿病控制同樣列為強烈建議項目。

徐文俊說，失智症是因為腦部海馬迴中乙型類澱粉蛋白增加，運動有助於分泌伊麗絲素Irisin，可抵擋乙型類澱粉沈積，有助於改善記憶力和增強認知功能，防止腦部退化。

徐文俊強調，慢跑或健走都屬於有氧運動的一種，更能使心血管循環維持良好的運作，降低三高問題，而這三高正好也是失智症的危險因子。

為了預防失智症及避免症狀惡化，徐文俊建議，65歲以上每週需要有150分鐘中強度運動，或是75分鐘高強度有氧運動，而且每次運動都必須持續10分鐘以上，才能達到有氧運動程度。若是個人狀況允許，運動時間可以逐步增加至300分鐘中強度或是150分鐘高強度，將能達到更好的效果。

2019年長庚永慶盃路跑活動將於9月22日在台北、嘉義、高雄三地同日開跑，台北會場將於總統府前廣場舉辦，分為3公里休閒組及10.5公里競賽組，男、女選手各取優勝前10名，頒發總獎金22萬元。嘉義會場及高雄會場則分別結合故宮南院及澄清湖棒球場共同舉辦，邀請全國民眾一起運動，預防失智。