現年49歲的張小姐，兩年前因嚴重腹瀉被診斷為腸胃型感冒，問診時無意間透露幾月前才摸到的腹部腫塊情況，在醫師建議下進而轉診至雙和醫院進一步檢查，竟發現已是卵巢癌末期！張小姐在經歷了手術與半年化學治療，卻在約一年半後復發，心情頓時又陷入慘淡。然而在醫師不斷的正面開導，加上老公與雙胞胎兒子的細心陪伴下，再次接受化療，癌症指數恢復正常，目前透過使用口服標靶藥物維持治療，甚至還回到工作崗位上。原本不敢面對家人的張小姐表示：「雖然罹癌過程常覺得無助、憂鬱，好險有老公與兒子們支持的力量，也讓我在這段期間與家人關係更緊密！」

其實，許多癌症病患都像張小姐一樣，一開始都輕忽了身體的異狀，其實就是罹癌警訊。為了提升民眾對於卵巢癌的疾病意識，鼓勵病友積極面對，適逢九月為國際卵巢癌防治月，台灣癌症基金會特別發表以關懷卵巢癌病友為主題的微電影「照著妳的愛」；台灣癌症基金會副董事長彭汪嘉康院士表示:「台灣癌症基金會長期關注女性健康，我們希望能透過微電影與衛教講座推廣，來喚起國人女性對於卵巢健康的重視與關心。」衛生福利部雙和醫院副院長賴鴻政指出:「卵巢癌死亡率雖高，但透過量身打造的治療計畫，有助於提升病患整體存活率。」建議成年女性每年例行性子宮頸抹片檢查時，可加做骨盆超音波，盡早發現卵巢腫瘤，並接受良好的治療。

初期易被誤判，近五成卵巢癌患者發現已是晚期！掌握基因檢測可提升醫療精準度！

卵巢癌發生率逐年攀升，近十年增加1.1倍2，在台灣有寧靜殺手之稱，據衛福部癌症報告統計，近五成卵巢癌患者發現已晚期4，遠遠高於女性常見癌症的乳癌(兩成)與子宮頸癌(一成四)，這也是卵巢癌死亡率依舊居高不下的主因之一。根據107癌登顯示2，卵巢癌近兩年的死亡率始終維持一年在620人以上2，位居女性癌症死因的第八位。雙和醫院副院長賴鴻政表示：「卵巢癌初期完全沒有症狀，有症狀出現後又易被誤認為其他腸胃道疾病，而延誤就醫時機。」

賴鴻政副院長進一步提醒：「一般的健檢或抽血其實是無法得知是否罹患卵巢癌的！」相對於子宮頸抹片檢查可揪出子宮頸癌，卵巢癌缺乏有效的篩檢工具，超音波雖然可以偵測卵巢是否罹患腫塊，但超音波正常也未必代表未來的一年內不會長出卵巢癌。電腦斷層或磁核共震，並不會當作篩檢的工具，通常是超音波發現有問題，進一步作鑑別診斷時才會用上。有些人則在做正子攝影時，意外發現卵巢上有訊號增強的現象，即使如此，手術時，也大多轉移。卵巢癌與乳癌一樣，有些遺傳的因素。倘若本身已得過乳癌或家族有相關疾病史的女性，建議也可透過癌症基因檢測方法如BRCA基因檢測，預測罹癌的風險，必要時預防性切除，預防卵巢癌的產生。

卵巢癌五年存活率僅四成?!透過個人量身打造治療計畫，有效提升卵巢癌患者整體存活率！

由於許多病患發現得晚，卵巢癌三期五年存活率不到五成5！但在國健署最新數據中發現5，雙和醫院所收治的末期卵巢癌病患，無論早期晚期，整體存活率表現高於全國與醫學中心！賴鴻政副院長說明：「現代醫療水準不斷地進步，除了手術切除和化療外，許多方法可以改善病人的存活率。透過每個病患治療過程都是量身打造，才有機會找到兼顧延長生命和維持生活品質的方法！」

就像今年55歲的卵巢癌患者陳小姐，一開始也誤以為罹患胃食道逆流，直到治療了半年後才發現已是卵巢癌第四期。當初因為害怕治療，寧可採用偏方與民俗療法，直到腹部及胸腔嚴重積水後才就醫。雖然期間一度疾病復發，但在家人的鼓勵與陪伴下，配合雙和醫院醫師治療策略，目前治療也即將邁入第六個年頭，甚至還能跟家人、好友一起環遊世界1。賴鴻政副院長說：「要相信醫師會拚命幫你找到辦法的！」