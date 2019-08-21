容祖兒「PRETTY CRAZY」紅館演唱會來到第十五場，昨（20）日開場不久就跟觀眾爆料，出場前遇上驚魂記不知道為什麼自己被反鎖在廁所，求救找人才把門打開，所以請大家今晚給她多一些掌聲正能量，把負能量趕走。

繼演唱會嘉賓請來劉德華、林俊傑、張信哲，迎來當天的嘉賓時，容祖兒說道：「今天是昆蟲類，有三隻，有一個跳舞跳到開學校，有一個跳到頭髮比我還要長，還有一個跳到準備要開自己的演唱會，只要有他們的地方，就好像開派對那麼開心，有我的地方怎能少了他們。」觀眾立即開心拍掌起哄歡呼，迎接草蜢現身，她先與草蜢合唱了歌曲〈失樂園〉。

台上四人聊天，容祖兒恭喜一傑即將開個人演唱會，還很熱情的說，「那麼多人挺我，很多人情債要還，你的演唱有沒有要請嘉賓？」一傑很尷尬怕不好意思，反問：「你是不是很想，我有個空缺，想不想玩另類一點，來當和音？」容祖兒呆了一下說，「我就不熟悉啦。」沒想到一傑再開口也說錯話：「 我想一下…..」

而傑仔則是稱讚容祖兒，「你今天的衣服好漂亮哦….. 」容祖兒比著自己的衣服說：「是呀，配合你們有動感嘛。」傑仔 : 「好像鴕鳥毛一樣。」容祖兒聽聞立刻抓著自己的衣服走向他，「是嗎？那你摸摸看….. 」還邊搖動往一傑靠近，讓一傑不好意思的說：「 我摸哪裡啦，你這樣一直靠近…」然後往後退，容祖兒不甘示弱地回：「我沒所謂啦，你想摸那裡？」讓觀眾哈哈大笑。