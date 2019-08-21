嘉市廉政志工隊融入校園誠信及反賄選不買票、不賣票元素，自編「逗陣來選小市長」的故事劇本，為求完美演出，嘉市政風處21日特別邀請「小茶壺兒童劇團」有20年資歷藝術總監兼導演、現任嘉義縣鹿滿國小校長林俊良擔任講座，幫助志工「認識自己的身體，用身體說故事」。

為培訓廉政志工運用聲音和肢體表現的能力，政風處接續聘請鹿滿國小校長林俊良接棒擔任講座，林校長演出及編導經驗多元豐富，同時也是各類語文、表演藝術及親職教育講座與培訓教師。

嘉市政風處108年度規劃「嘉愛廉-廉能列車義童趣」校園宣導活動，上半年邀請小茶壺劇團團長蔡勝德傳授廉政志工創意改編廉政故事的技巧，經過兩個多月志工團隊互相腦力激盪結果，設定兩個極端個性的小市長候選人角色-祝好額與曾美麗，融入誠信及不買票、不賣票元素，終於完成「逗陣來選小市長」的故事劇本。

本次活動從肢體表演基礎課程出發，讓志工「認識自己的身體，用身體說故事。」在林校長的引導下，志工透過肢體的組合，練習表現一個情境、模擬快樂或悲傷等情緒，跳脫劇本制式的框架，能即興發展出故事情節，以創意的方式，發展出具個人色彩的獨特對白，讓每一位演出人員深刻進入戲劇角色，並從故事內容中傳遞正確法治觀念。

嘉市政風處長葉鴻銘表示，戲劇演出不是讓人哈哈大笑就好，所有的演出必須走入看戲者的心靈才有意義，讓戲劇的種子在孩童的心田萌芽，隨著成長慢慢變成對的行為、觀念的啟示。廉政志工隊將於今(108)年9月份陸續在嘉義市博愛、興嘉及港坪等三所國小演出，屆時請大家大手牽小手，來觀賞廉政志工隊推出的年度最佳好戲「逗陣來選小市長」。