（中央社記者沈朋達香港21日電）數十名港人今天傍晚聚集在英國駐港總領事館外，要求英國政府介入職員鄭文傑日前遭中國政府行政拘留事件。領事館表示，英國政府高度關注，正嘗試尋找鄭文傑的下落。

數十名民眾21日傍晚聚集在英國駐香港總領事館外， 高喊「Save Simon now, Delay no more」（拯救鄭文傑，請勿再拖延）口號，並將印有他頭像的海報張貼在領事館外牆，呼籲英國政府積極救援。隨後活動發起人巫堃泰和鍾健平進入館內遞交請願書。

巫堃泰在會面後表示，英國駐港副總領事希斯（Tamsin Heath）和政治事務官員出面接受請願書，並向他們表示英國駐港領事館、駐廣州領事館、駐北京大使館和外交部都高度關切此事，並努力追蹤尋找鄭文傑。

據他轉述，彭雅慧表示，以往有英國公民遭行政拘留時，中國也都未向英國政府透露任何資訊，因此目前所知的資訊，和媒體報導的相去不多。

巫堃泰表示，領事館與鄭文傑家屬保持每天聯絡；但他希望，作為雇主、同時也是大國的英國政府能為鄭男做更多，讓他早日回家。

他透露，自己和鄭文傑2年前在「立言香港」智庫認識。他形容鄭男是個「比較學術的人」，對經濟和政治哲學感興趣，但不是特別熱衷於政治行動。「立言香港」智庫是由「占中九子」之一的張秀賢所成立。

另一名鄭文傑的朋友鍾先生則指出，鄭文傑在英國領事館負責「一帶一路」項目，是促進中英兩國交流，而非具敏感性的工作。因此昨晚聽說他的消息，感到相當震驚。他認為，中國政府任意拘捕普通市民的作法，是不合理的。

中國外交部發言人耿爽證實，8日赴深圳後失聯的英國駐香港總領事館職員鄭文傑（Simon Cheng），因違反「中華人民共和國治安管理處罰法」，被深圳警方處以行政拘留15天。（編輯：邱國強）1080821