歐元區最新製造業 PMI 儘管仍處收縮，卻出現意料之外的改善，8 月製造業 PMI 來到 47.0，高於預期的 46.2，服務業 PMI 升至 53.4，預期為 53.0。

IHS Markit 歐元區 PMI 綜合指數也由 7 月的 51.5 上升至 8 月的 51.8，優於預期的 51.2。

綠：歐元區綜合 PMI 灰：歐元區 GDP 季增率 圖片：IHS Markit

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，歐元區經濟的動態在 8 月份幾乎沒有變化，儘管製造業持續下滑，但服務業穩健增長，使整體經濟體還能保持上升。

優於預期的 PMI 數據，帶動了歐元兌美元上漲，報 1.1104 美元，有機會測試 1.1115 的關鍵阻力位。

德國優於預期但有衰退風險

歐元區最主要的經濟體德國、法國數據，均好於預期。其中，德國 8 月製造業 PMI 為 43.6，優於預期的 43；服務業 PMI 為 54.4，優於預期的 54。

綠：德國綜合 PMI 灰：德國 GDP 季增率 圖片：IHS Markit

IHS Markit 經濟學家 Phil Smith 表示，德國仍然是一個雙速經濟體，服務業的持續成長勉強彌補製造業的持續疲軟。

雖然德國數據略有改善，但訂單下滑和對產量減少的預期，表明德國企業正迎接可能的經濟衰退。

另一方面，法國 8 月製造業 PMI 達 51，勝於預期的 49.5；服務業 PMI 初值 53.3，也好於預期的 52.5。

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