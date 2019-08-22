鄰近潭子火車站，銜接雅潭路的「潭子街」車輛出入頻繁，但路幅狹窄，短短50公尺就有4支電線杆，大小車爭道相當危險﹔為了協助地方需求，立法委員洪慈庸持續積極與相關單位協調，電線杆遷移工程已在八月完工，洪慈庸今(22)日在臉書PO文分享地方服務成果，並做成GIF動態圖，明顯比照電線杆遷移前、後市容差異。

洪慈庸表示，潭子街附近緊鄰學區、市場、宮廟、商店等，是當地人潮、車潮往來頻繁的重要道路，原本短短50公尺就有4支電線杆與電箱佇立，影響用路人視線與行車空間，大小車爭道相當危險。

洪慈庸說，在106年接獲里長與居民陳情潭子街高壓電桿遷移問題，就持續積極與相關單位研擬可行性方案及會勘討論，因涉及多個單位及土地撥用問題，經過持續溝通努力，終於邁進一大步﹔今年二月，邀集市議員蕭隆澤、台灣電力公司台中區營業處、台灣鐵路局、台中市政府、潭子區公所、潭秀里里長楊明智等各方代表前往會勘，跨單位共同協調，並建請工程配合周邊「綠空廊道-鐵路高架化騰空廊帶」計畫，進行整體綠美化發展。

洪慈庸指出，建設最怕權責混亂，尤其同時涉及中央和地方單位，潭子鄉親苦等30多年的小小心願，經過團隊努力與施工單位執行，終於完成電線桿遷移工程，現在道路安全升級，方便用路人也讓街道更完整美觀！