南韓青瓦台在今日 (22 日) 下午宣布，將退出三年前便開始的《日韓軍事情報保護協定》(GSOMIA)，日韓兩國的衝突如今已衍伸至國家安全合作，兩國之間唯一的軍事合作協定也因此終結。

青瓦台國家安保室第一次長金有根表示，南韓政府決定不續簽日韓之間針對保護軍事秘密情報的協定 GSOMIA，並將依據協定，在時限內透過外交管道向日本政府通報。

青瓦台認為，日本政府在日前將南韓從貿易白名單中刪除，「使兩國國防合作的環境發生了重大變化。」因此，若南韓續簽與交換敏感軍事訊息有關的協定不符合國家利益。

雖然目前南韓退出該協議的影響尚不清楚，但在這份協定破局後，將會不利於日方取得北韓相關軍事情報，更使得日韓兩國的關係面臨前所未有的不和，外交糾紛如今已升級為可能威脅全球供應鏈的貿易衝突。

自南韓國最高法院裁定一家日本公司有責任向韓國前徵兵工人及其家屬支付賠償金後，兩國之間的關係已陷入數十年來的最低點。日本政府更宣布對南韓的科技材料出口實施限制，主要針對高科技材料，以向南韓在二戰時期徵用勞工的賠償問題上進行施壓。

先前，日本外務大臣河野太郎在週三 (21 日) 在與南韓外交大臣康京和會晤時曾表示，該協議很重要，應予以保留，但兩人對於是否續簽該協定，顯然並沒有達成共識。

日本與包括美國和澳洲在內的其他國家皆簽署了類似的軍事情報協定。

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