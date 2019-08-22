在昨天因雨延賽後，中信兄弟今(22)日繼續在主場迎戰富邦悍將，靠著先發洋投萊福力7又1/3局丟3分的好投，以及詹子賢勝利打點的陽春砲，終場以6:4獲勝，拿下系列賽首勝。

富邦此役率先展開攻勢，林哲瑄率先安打上壘，之後于孟馗也靠著失誤站上壘包，林宥穎在一二壘有人時適時敲安，替球隊先馳得點；不過下一個半局包林傑控球就出眾況，先是被彭政閔敲出安打，之後連投3個保送擠回1分，2局打完雙方戰成平手。

不過在這之後兄弟的火力逐漸佔上風，詹子賢第第3局的陽春砲助球隊取得領先。第6局富邦主動更換投手為林晨樺沒想到他上來就被敲出二壘安打，之後又讓對手靠著高飛犧牲打以及三壘手的傳球失誤攻得2分，改寫比數為4:1。

7局下富邦投手換成了江國豪，但他也無法有效壓制黃衫軍的攻勢，先保送了詹子賢，之後彭政閔、林智勝連續兩支安打形成滿壘的局面；富邦緊急換投為賴鴻誠，但他一上來就被江志豪敲出兩分打點安打，讓兄弟持續拉開分差為6:1。

富邦打線此役在第2局之後就沒有太多機會，兄弟先發洋投萊福力前7局投完只丟1分，不過第8局他卻出現亂流，保送了李宗賢後、又被胡金龍敲出安打，之後上來救火的陳柏豪又被高國輝和林哲瑄連續敲出帶有打點的安打，范國宸隨後也從鄭凱文手中打回1分，富邦追到4:6。

不過可惜富邦的反擊也就到此為止，9局上兄弟換上守護神李振昌，他也用連續3次三振替本場球賽收尾，兄弟以2分差獲勝。