▲針對外傳大規模資遣百人？燦星旅澄清僅17人。（圖／擷取自燦星旅遊官網）
▲針對外傳大規模資遣百人？燦星旅澄清僅17人。（圖／擷取自燦星旅遊官網）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

有媒體報導燦星旅遊傳出大規模資遣員工，人數破百人。為此，燦星旅遊今（22）日晚間10點多發出重訊，表示截至108年8月22日為止通報裁員人數為17人，主要是營運之調整，外傳「裁員恐破百人」純屬媒體臆測，相關主管人員不當發言，公司將進行內部處理作業。

燦星旅遊傳出大規模資遣員工，還有網友在臉書社團《靠北旅遊業》爆料，某家「黃色旅行社」日前大規模總部資遣員工。台北市勞動局主任何洪丞證實，確實收到燦星旅遊資遣通報，不過人數待確認。

針對媒體報導「燦星旅遊大量裁員 勞動局證實全台資遣360人」、「燦星旅遊業務縮減 大裁員全台恐破百人」等種種。燦星旅遊重訊指出，公司因應未來數位轉型策略，持永續經營的目的，所以持續進行產品的優化並就部分虧損門市做汰弱之調整藉以改善營運虧損。

截至108年8月22日為止通報裁員人數為17人，主要是上述營運之調整，並無大量解雇之情事，特此澄清。相關報導內文及數字為媒體臆測推估，公司並未發佈任何相關新聞訊息。至於相關主管人員不當發言一事，公司會查明釐清，進行內部處理作業。

燦星旅遊強調，公司於本年度6月28日在新北市樹林開立新概念店面，同時在8月底新的網路平台與自動化串接系統上線，是證明公司轉型之決心。

相關文章

高雄市開業51年的華王大飯店22日上網公告聲明指出，將在11月歇業。（圖／NOWnews資料照片）

老字號華王飯店吹熄燈號　勞工局：將追蹤後續

燦星旅遊傳出大規模資遣員工

快訊／燦星旅遊驚傳大量裁員　北市勞動局證實

聯絡

前公司半年狂聯絡求回來3次？　過來人一看苦勸：騙到爆

更多文章

▲台北101今年9月5日「World Masterpiece」開幕，宣告周年慶登場。其中也打造六大主題展區，甚至把模擬訓練飛行器搬到商場讓大家體驗。(圖／台北101提供)

千禧世代重消費互動　101打造獨家飛行體驗　教官帶你飛

▲台北101歷經開業15年來，美食街最大一次改裝，重新開幕僅9天，業績較去年同期上升11%、客單價也提升13%。（圖／台北101提供）

101美食街大改造首設立食區　開幕9天業績飆11%

▲亞股8月22日早盤幾乎都遇到反壓回落，至於台股漲幅也縮小，但表現相較其他亞股優異。（圖／NOWnews資料照片）

外界等待鮑爾談話　亞股早盤遇反壓　台股表現勝過鄰國