有媒體報導燦星旅遊傳出大規模資遣員工，人數破百人。為此，燦星旅遊今（22）日晚間10點多發出重訊，表示截至108年8月22日為止通報裁員人數為17人，主要是營運之調整，外傳「裁員恐破百人」純屬媒體臆測，相關主管人員不當發言，公司將進行內部處理作業。

燦星旅遊傳出大規模資遣員工，還有網友在臉書社團《靠北旅遊業》爆料，某家「黃色旅行社」日前大規模總部資遣員工。台北市勞動局主任何洪丞證實，確實收到燦星旅遊資遣通報，不過人數待確認。

針對媒體報導「燦星旅遊大量裁員 勞動局證實全台資遣360人」、「燦星旅遊業務縮減 大裁員全台恐破百人」等種種。燦星旅遊重訊指出，公司因應未來數位轉型策略，持永續經營的目的，所以持續進行產品的優化並就部分虧損門市做汰弱之調整藉以改善營運虧損。

截至108年8月22日為止通報裁員人數為17人，主要是上述營運之調整，並無大量解雇之情事，特此澄清。相關報導內文及數字為媒體臆測推估，公司並未發佈任何相關新聞訊息。至於相關主管人員不當發言一事，公司會查明釐清，進行內部處理作業。

燦星旅遊強調，公司於本年度6月28日在新北市樹林開立新概念店面，同時在8月底新的網路平台與自動化串接系統上線，是證明公司轉型之決心。