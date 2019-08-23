捷運站點周邊房價相對抗跌，但捷運線因橫跨多個行政區，房價差很大。根據今年前6月實價登錄，淡水信義線台北市區段當中，平均房價相對便宜的站點為關渡站34萬元、復興崗站38萬元與忠義站39萬元，皆位於北投區，與房價最貴的象山站相比，幾乎僅3分之1的價格。

信義房屋關渡店店長許維哲表示，捷運關渡站、復興崗站與忠義站皆位於北投區，由於是台北市末端站，房價相對親民，其中關渡站是3站中機能最佳，擁有好市多、傳統市場、學區等，會成為最低房價站點，是因位處雙北市交界，統計數據納入新北市淡水區門牌，才拉低房價，若是淡水區舊公寓單價僅約20萬元出頭，隸屬台北市北投區門牌房價較高，每坪約25-35萬元，仍相較台北市區便宜不少。

許維哲指出，關渡站周邊2房產品交易熱絡，屬較低總價約1200-1500萬元，又鄰近捷運站，近期更因華碩總部將遷回關渡，以及中華賓士關渡汽車園區預計2020年啟用，享有就業人口紅利，不少上班族已提前看屋，多鎖定2房。

忠義站周邊則受地形影響，房屋較少、機能缺乏，舊公寓單價為25-35萬元。復興崗站周邊因近山區，屬帶狀式住宅，信義房屋竹圍店專案經理徐偉豪表示，因擁有公園綠地，環境清幽，又具有採買機能與學區，吸引不少首購族、小家庭移居，以屋齡10年左右3房最受歡迎，總價約2000-2500萬元。