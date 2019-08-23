對於不少購屋族想拉高房貸成數，減輕自備款的現金壓力，房市專家建議，若想要向銀行申請較高貸款成數，挑選房屋時就要注意地段、屋況及屋齡；申貸人條件也很重要，盡量與固定往來的銀行申辦房貸，並可透過保單、股票等資料證明財力，銀行會比較有意願核准較高的貸款成數。

房貸成數高低的最大關鍵，是銀行鑑價金額，而銀行首先看的就是「房屋地段」，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果地段好、位於都會區、鄰近捷運站或交通便利等，自然會有比較好的貸款條件；反之若位處偏遠的郊區或鄰近嫌惡設施，銀行核貸成數都會打折，甚至屋況較差，有海砂、輻射等瑕疵問題，銀行多不會承貸。

「屋齡」也是核貸條件之一，一般銀行粗略算法是「貸款年限+屋齡」不要超過50年，假設貸款20年期，就盡量挑選屋齡30年內的房子，住商不動產企研室經理徐佳馨建議，若要購買老屋，盡量挑在黃金地段，保值性較佳，貸款條件會比較好。

申貸人條件也是關鍵，徐佳馨表示，若是軍公教或百大企業，銀行放款意願比較高，再者，可與薪轉戶銀行或與平時密集往來的銀行借貸，爭取較高貸款成數，也可考慮與建商配合的銀行辦理貸款，比較有機會爭取到優惠條件。

曾敬德提醒，還可以提供股票、基金、保單、獎金等資料，向銀行證明自身財力，還有如果存款較為充裕，也可能可以獲得比較好的貸款利率。另外，最好在買房前的半年以前就準備資金流，依存摺來往為主，並留意信用卡繳交情況，別讓信用影響貸款成數。