▲專家表示，購屋族可盡量與薪轉戶銀行，或與平時密集往來的銀行借貸，比較有機會爭取較高的房貸成數。（圖／信義房屋提供）
▲專家表示，購屋族可盡量與薪轉戶銀行，或與平時密集往來的銀行借貸，比較有機會爭取較高的房貸成數。（圖／信義房屋提供）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

對於不少購屋族想拉高房貸成數，減輕自備款的現金壓力，房市專家建議，若想要向銀行申請較高貸款成數，挑選房屋時就要注意地段、屋況及屋齡；申貸人條件也很重要，盡量與固定往來的銀行申辦房貸，並可透過保單、股票等資料證明財力，銀行會比較有意願核准較高的貸款成數。

房貸成數高低的最大關鍵，是銀行鑑價金額，而銀行首先看的就是「房屋地段」，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，如果地段好、位於都會區、鄰近捷運站或交通便利等，自然會有比較好的貸款條件；反之若位處偏遠的郊區或鄰近嫌惡設施，銀行核貸成數都會打折，甚至屋況較差，有海砂、輻射等瑕疵問題，銀行多不會承貸。

「屋齡」也是核貸條件之一，一般銀行粗略算法是「貸款年限+屋齡」不要超過50年，假設貸款20年期，就盡量挑選屋齡30年內的房子，住商不動產企研室經理徐佳馨建議，若要購買老屋，盡量挑在黃金地段，保值性較佳，貸款條件會比較好。

申貸人條件也是關鍵，徐佳馨表示，若是軍公教或百大企業，銀行放款意願比較高，再者，可與薪轉戶銀行或與平時密集往來的銀行借貸，爭取較高貸款成數，也可考慮與建商配合的銀行辦理貸款，比較有機會爭取到優惠條件。

曾敬德提醒，還可以提供股票、基金、保單、獎金等資料，向銀行證明自身財力，還有如果存款較為充裕，也可能可以獲得比較好的貸款利率。另外，最好在買房前的半年以前就準備資金流，依存摺來往為主，並留意信用卡繳交情況，別讓信用影響貸款成數。

相關文章

▲捷運淡水信義線台北市區段當中，位處北投區的關渡站、復興崗站與忠義站房價相對親民。（圖／信義房屋提供）

房市／捷運淡水信義沿線　北市低房價都在這區

▲台中大里行政區被大里溪切割，形成南北兩大區塊，房價表現差很大。（圖／信義房屋提供）

房市／一溪之隔　台中這裡南北房價差很大

▲金融聯徵中心統計數據顯示，桃園區、板橋區和中壢區位居鄉鎮市區房貸件數前三多。（圖／信義房屋提供）

房市／這3區話題熱　房貸申請最多

更多文章

▲捷運淡水信義線台北市區段當中，位處北投區的關渡站、復興崗站與忠義站房價相對親民。（圖／信義房屋提供）

房市／捷運淡水信義沿線　北市低房價都在這區

▲國泰金控總經理李長庚。（圖／記者顏真真攝）

搶台商回流商機　併購金童郭明鑑組隊　國泰金準備打群架

▲金管會。（圖／NOWnews資料照）

理專監守自盜案近5年新高　金管會重申十誡並列金檢重點