今日天氣／白鹿接近沉降作用易高溫！東半部漸轉雨

今（ 23 ）天西半部地區受沉降氣流影響，天氣晴朗炎熱，其中苗栗以北地區有 36 度高溫出現的機率，花東縱谷及金門氣溫也偏各高，各地高溫普遍在 33 至 35 度；西半部山區和南部近山區仍然有局部午後雷陣雨的機率，而東半部地區逐漸受到外圍雲系影響，會轉為有局部短暫陣雨的天氣。

今年第 11 號輕度颱風白鹿，晚上 8 時中心位置距離鵝鑾鼻東南方 990 公里的海面上，未來往西北朝台灣方向移動，侵台機率高，颱風路徑隨太平洋高壓勢力強弱仍有變動調整的幅度，請特別留意此颱風的最新動態。

軍武／美國軍售F-16V戰機 台灣創兩個世界第一

美國國防部負責軍售業務的「國防安全合作署」（ DSCA ）於美東時間 20 日表示，美國國務院已批准出售 66 架 F-16V 戰機給台灣，成為 1992 年之後，美國再度宣布售台先進戰機。隨著新購 F-16V 戰機定案，我國也創下 2 個 F-16V 的全球第一。

怒嗆台灣賣身投靠！ 國台辦：軍售案將2300萬人帶上絕路

美國國防部負責軍售業務的「國防安全合作署」（ DSCA ）於美東時間 20 日指出，美國國務院已批准出售 66 架 F-16V 戰機給台灣。對此，國台辦發言人馬曉光昨（ 22 ）日再度透過新聞稿嗆聲：「民進黨當局罔顧台灣同胞福社利益、身家性命，賣身投靠，寡廉鮮恥，執意要將 2300 萬台灣民眾帶上絕路，必將遭到歷史的懲罰。」這也是國台辦四天內兩度對此發表嚴正聲明。

一早就互撕！安宰賢嗆「公布完整對話」 她隔空跩打臉

韓星安宰賢、具惠善婚變風暴越演越烈，兩人從離婚不同調到互揭瘡疤，一來一往讓外界看傻眼，女方先是控男方外遇，21 日又爆安宰賢嫌她「沒有一對性感的乳頭」才想分開，他則反咬對方私闖民宅、自曝有憂鬱症，昨一大早夫妻倆又在 IG 隔空互嗆，完全不給對方面子。

買貴冷氣真的有價值嗎？ 冷氣師傅曝「內情」：驚為天人

雖然暑假已經將近尾聲，但台灣天氣依然炎熱，家家戶戶的冷氣還是得繼續努力工作。有網友好奇提問，「買比較貴的冷氣，真的有那個價值嗎？」該網友認為買冷氣有很多眉眉角角要注意，其中最讓他舉棋不定的就是，那些訂價較高的大品牌冷氣，真的能反映出他的價值嗎？引發大家熱烈討論。

雲端發票超方便卻不愛用？ 行家曝「母湯關鍵」引共鳴

近年來科技逐漸發達，許多原本紙化產品都漸漸轉成電子化，就連民眾最常接觸的紙本發票，也逐漸轉為以「雲端發票」儲存。日前就有網友發問，表示自己也會使用雲端發票，但還是看到許多人選擇紙本發票，讓他好奇為什麼？（編輯：許苡晴）