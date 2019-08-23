▲白鹿來襲！周六全天強風豪雨，一張圖看懂「風雨時程」。（圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

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中央氣象局於今（ 23 ）日早上 5 點 30 分，發布輕度颱風白鹿海上颱風警報，當時颱風中心位置在北緯 17.6 度，東經 126.9 度，也就是在台北東南方 990 公里之處，行徑速度每小時達 26 公里，有增強且暴風圈擴大的趨勢，預計明日最接近台灣。究竟接下來的降雨熱點會如何？天氣風險公司已在臉書粉專貼出一張照片提醒「風雨時程」。

中央氣象局表示，白鹿颱風有風強度有增加趨勢，今天台灣西半部地區晴朗炎熱，東半部地區將逐漸受到外圍雲系影響，轉為局部短暫雨天氣。預計白鹿星期六最接近台灣，周日逐漸遠離。至於陸上颱風警報，最快今天下午 2 時 30 分發布。

天氣風險公司在臉書粉專貼出一張圖片提醒「風雨時程」，指出今天偏東風增強，西半部普遍高溫炎熱，僅南部在午後有零星的雷陣雨，到了周六清晨起，暴風圈將進入東部陸地，東部風雨逐漸增強，下午颱風中心有機會於台東至恆春半島一帶登陸，東半部嚴防強風豪雨。而颱風中心穿越台灣陸地同時，高雄、屏東的風雨也會明顯增強，降雨熱區逐漸轉移至南部地區。

白鹿
▲中央氣象局於今（ 23 ）日早上 5 點 30 分發布輕度颱風白鹿海上颱風警報。(圖／氣象局提供)

至於周日，颱風將加速遠離、登陸大陸福建，颱風警報陸續解除，不過因受偏南風影響，南部仍持續有雨，台灣海峽風浪甚大，到了下周一逐漸轉為偏南風環境，北部、中部午後將易出現雷陣雨。

另外，天氣風險公司更強調，颱風重點有三，1.周六全天受到颱風影響，東半部、南部影響最大，北部有間歇性風雨，中部很熱。2.接近台灣時，颱風強度預估為輕度颱風上限。3.由於它的中心結構還在調整，預報路徑仍有往南修正的空間。（編輯：許苡晴）

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