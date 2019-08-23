輕度颱風逐漸向台灣逼近，氣象局表示，今（ 23 ）日西半部地區受沉降氣流影響，天氣晴朗炎熱，其中苗栗以北地區有 36 度高溫出現的機率，花東縱谷及金門氣溫也偏各高，各地高溫普遍在 33 至 35 度；西半部山區和南部近山區仍然有局部午後雷陣雨的機率，而東半部地區逐漸受到外圍雲系影響，會轉為有局部短暫陣雨的天氣。

氣象局指出，已針對白鹿颱風於早上 5 時 30 分發布海上颱風警報，位於台北東南方約 990 公里的海面上，未來往西北朝台灣方向移動，對東半部及南部地區影響較大，颱風路徑隨太平洋高壓勢力強弱仍有變動調整的幅度，要特別留意此颱風的最新動態。今起北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。

氣象局提醒，今日晚上開始東半部地區會有短暫陣雨；周六是颱風影響台灣最劇烈的時候，各地有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率；周日隨著台灣逐漸遠離，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區則有局部短暫雷陣雨。

根據環保署空氣品質預報資訊，今日宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部空品區、馬祖及金門為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。