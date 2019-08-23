鐵肺歌后鄧紫棋（G.E.M)自去年跟前東家「蜂鳥音樂」鬧出合約糾紛，便成立個人工作室自立門戶，造型師男友Mark（魏俊杰）也同進退，卻有粉絲爆出鄧紫棋的歌迷會費全是進到「男方私人帳戶」中，令他氣得向媒體投訴。

根據香港《雅虎新聞》報導，鄧紫棋與前東家的合約糾紛已進入司法程序，鄧紫棋自組「鄧紫棋工作室」並成立官方粉絲會「棋士聯盟」，爆料粉絲表示會費是人民幣280元（約台幣1400元），但在匯錢之際卻發現錢似乎是匯入「Mark的私人帳戶」，粉絲坦言對鄧紫棋完全信任，只是擔心她的辛苦錢會平白消失，所以將此事爆料給媒體。

也有些粉絲對會費提高感到不滿，對於會費直接匯入男友私人帳戶的行為更感到不妥，怒斥鄧紫棋公私不分。鄧紫棋經紀人也在之後對此發言：「這類無稽的指控或謾罵攻擊，我們一向不予理會，大家亦不需杞人憂天、擔心太多。」

鄧紫棋男友Mark本身是造型師，但也有著顯赫的背景，除了外公王國旌的前妻是關之琳，媽媽也在香港中環開餐廳，許多政商名流都是常客。所以也有不少粉絲替兩人說話：「只是帳戶是男友的，又不是錢給男友，瞎操心」、「男友插手管財政又怎麼了？」、「鄧紫棋不差錢、Mark還是富三代呢，更不差。」也有粉絲跳出來解釋，香港的入會方式較特别，無論是大牌藝人還是小演員，很多都是採用直接打入某個私人帳戶裡，而且她工作室目前只有四個人，打入男友帳戶也不足為奇。（編輯：吳俐文）