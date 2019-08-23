知名韓星張紫妍十年前因疑似遭演藝圈「潛規則」殘害，而決定親手了解自己性命。針對此消息，也引起韓國人民及各界關注，涉及此案的的趙姓記者也被起訴，然而昨（ 22 ）日法院也公布此案的一審結果，沒想到誇張判決讓韓國全人民大怒。

南韓女星張紫妍 2009 年於家中自縊身亡，得年 29 歲， 2 年後她的遺書也被公開，卻意外揭露了南韓演藝圈「性招待」、「性朝貢」潛規則醜聞，震撼韓國各界，涉案人更被爆出包含政界人士、集團會長父子、導演、記者等 30 多人。消息一傳出後，就引起社會譁然，悲慘遭遇更讓許多人相當不捨。

然而張紫妍案當時卻被法院草草了事，直到近期曾目睹張紫妍遭強迫陪酒的唯一證人，也是張紫妍當時的同門師妹「尹智吾」出面為她發聲，才讓這起事件再度浮上檯面。

正當民眾重新對此案燃起希望時，昨（ 22 ）日法院也公布一審結果，法院指出涉嫌性騷擾張紫妍的趙姓記者雖然有極大嫌疑，但「缺乏有力證據」，同時認為證人尹智吾的證詞「缺乏可信度」，因此判定嫌疑人無罪。趙姓記者在知曉一審被判無罪後，接受媒體採訪時，更笑著表示「感謝法院英明判決」。

消息一傳出後，立馬引起韓國網友大批怒罵，紛紛留言怒斥「南韓政府太扯了」、「政府無能」，甚至也有人無奈直言「早料到是這種結局」。（編輯：陳雅雲）

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