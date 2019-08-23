人工智慧（AI）是當今產業進行數位轉型的重要關鍵，為讓企業更了解AI也降低導入門檻，高市府今年辦理「產業出題‧新創解題‧人才培訓‧創業扶植」AI四部曲，並與經濟部工業局合作AIGO解題競賽。

高市府研考會資訊中心今(23)日舉辦「高雄AI･GO-企業與新創合作備忘錄簽署儀式」，副市長葉匡時現場見證高雄產業升級的新里程碑。

高市府與經濟部工業局合作的AIGO解題競賽，透過「產業出題」盤點高雄在地產業與公部門（出題方）的AI需求，再利用「新創解題」廣邀全國各地的AI新創團隊（解題方）來提供AI解決方案，目前已從28個出題方與62個解題方甄選出最終的11對組合，要開始合作進入解決方案的實際驗證，正式點燃高雄AI科技火種。

高雄市副市長葉匡時表示，感謝經濟部工業局協助高雄推動產業的人工智慧發展，也對緯謙科技及提供在地人才培訓資源的台灣微軟表示感謝，期望透過高科技來弭平城鄉差距，讓醫療、長照及教育各個領域都能更普及。

緯謙科技董事長黃柏漙指出，為了更有效落實產業升級，緯創集團計劃成立「高雄產業數位轉型應用中心」，並擴大緯創資通高雄研發中心編制達400人，持續培育AI人才。除此之外，更考慮延攬本次新創解題的優秀團隊，加入緯創的大家庭。

高市府研考會主委李銘義說，透過這次活動拔尖出優秀新創團隊，讓這些AI人才透過幫助企業解決問題，獲得實戰經驗；另為增強在地人才的AI技能，市府特和微軟合作提供AI專業認證課程以進行「人才培訓」，也提供「創業扶植」資源協助，包含高市府經發局的「高雄智慧科技創新園區」場地進駐優惠等，期望達到產業利用AI升級、而人才有工作的雙贏目標。