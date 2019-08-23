週五 (23 日) 美中貿易戰全面升級，中國對美國祭出新關稅後，川普下令美企撤出中國，美元、油價下跌，黃金大漲，美債殖利率曲線倒掛再現，恐慌指數 VIX 飆漲逾 19%。

週五開盤後蘋果一路領跌，隨著聯準會主席鮑爾並未承諾降息，晶片股與汽車類股哀號，能源股走低，費半指數大失血逾 4%，道瓊狂殺逾 600 點。

週五 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下滑 623.34 點，或 2.37%，收 25628.90 點。

那斯達克指數下滑 239.62 點，或 3.00%，收 7751.77 點。

標普 500 指數下滑 75.84 點，或 2.59%，收 2847.11 點。

費城半導體指數下滑 65.87 點，或 4.36%，收 1446.38 點。

標普所有板塊一片血染，能源、資訊科技與非必需消費品板塊領跌。(圖片：Finviz)

中國祭出的新關稅後，汽車股首當其衝，特斯拉 (TSLA-US) 下跌 4.84%；通用汽車 (GM-US) 下跌 3.22%；貿易敏感股卡特彼勒 (CAT-US) 下跌 3.25%。

尖牙股 (FAANG) 全數下滑，蘋果 (AAPL-US) 下跌 4.62%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.10%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.18%；臉書 (FB-US) 下跌 2.36%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.85%。

晶片股全面下殺，AMD (AMD-US) 暴跌 7.40%；美光 (MU-US) 下跌 4.06%；博通 (AVGO-US) 下跌 5.39%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 5.27%；英特爾 (INTC-US) 下跌 3.89%。

金融股集體下挫。高盛 (GS-US) 下跌 3.07%；花旗 (C-US) 下跌 3.07%；摩根史坦利 (MS-US) 下跌 2.33%。

台股 ADR 全盤下挫。日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.91%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.80%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.46%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.42%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.32%。

焦點個股

道瓊成分股中，波音公司 (BA-US) 一枝獨秀走高 0.45% 至每股 356.01 美元，有望在 10 月通過批准重新投入使用，波音目前正招募數百名的臨時員工，計畫在 2020 年 6 月將其月產提高到創紀錄的 57 架。

華爾街分析

美中貿易戰全面升級，中國將對美國進口中國約 750 億美元商品，包括農產品、原油、小型飛機和汽車，加徵 10%、5% 不等的關稅，分批自 9 月 1 日 12 時 01 分、12 月 15 日 12 時 01 分起實施。

美國總統川普週五 (23 日) 推文反擊，下令美國企業尋找中國以外的替代方案，包括回美國製造，還命令所有美國郵政快遞公司，搜查並拒絕所有來自中國 (或其他任何地方!) 的芬太尼快遞！

然而，美國總統並無權強制執行公司決策，這項命令執行性有待商榷。

聯準會主席鮑爾週五 (23 日) 於全球央行年會「傑克森霍爾」發表演說，承諾維持經濟擴張，但並未承諾降息，此舉引發川普震怒，推文質問：「誰是我們 (美國) 最大的敵人？鮑爾還是中國領導人習近平？」

美國國家證券公司首席市場策略師 Art Hogan 表示：「威脅一直存在，但沒有必要挑起這種情緒，這幾乎就像川普政府期待聯準會在全球央行年會宣布降息一樣。」

富國銀行投資研究所高級全球股票策略師 Scott Wren 表示：「這一切都關乎貿易，關乎全球增長，現在，人們並不那麼擔心聯準會，他們更擔心的是全球增長和美中貿易談判。」

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