美國總統川普 23 日於個人推特發文，就著北京當局決定對 750 億美元美國貨品、並美國汽車及汽車零件加徵關稅一事，將中國國家主席習近平貼上「敵人」之標籤，一反他先前慣於稱呼習近平為「朋友」的作風，引發外界揣測。

....My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年8月23日

之前川普在公開場合談到中國國家主席習近平時，通常以總統、英文慣用的主席（ President ）稱呼之，也常稱習近平為「朋友」，但在得知中國大陸將對美國加徵關稅後，不但把習近平與他所詬病的美國聯準會主席鮑爾( Jerome Powell )相提並論，還說「我唯一的問題是，誰是我們更大的敵人，鮑爾還是習主席？」

得知北京當局關稅報復的消息後，川普便要聯準會「亮傢伙」，提出更激進的降息幅度；然而鮑爾聲明，關稅和其他因素正在導致經濟增長放緩，但美國經濟仍處「有利地位」，而聯準會將「採取適當行動」維持目前的經濟擴張，並未對是否會再降息做提示；遭川普批評聯準會根本無所作為，也未洽詢總統本人就做發言，非常「軟弱」。

外媒《美國之音》（ Voice of America ）分析，川普在本次推文中，使用「Chairman」一詞稱習近平，表面看來仍是主席之意，但其實是用於稱呼毛澤東和金正恩的頭銜，似乎有意強調習近平是大陸共產黨的首領。美中貿易衝突升級，雙方不只在經濟和政治上角力，也在對彼此的稱呼上下功夫，耐人尋味。