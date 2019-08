美國總統川普 23 日於個人推特發文,就著北京當局決定對 750 億美元美國貨品、並美國汽車及汽車零件加徵關稅一事,將中國國家主席習近平貼上「敵人」之標籤,一反他先前慣於稱呼習近平為「朋友」的作風,引發外界揣測。

....My only question is, who is our bigger enemy, Jay Powell or Chairman Xi?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年8月23日