白鹿颱風襲台
▲彰化縣長王惠美前往鹿港水利視察，勘察鹿港公會堂易淹水地區以及抽水站防颱整備情形。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.24）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

淹水淹怕了，白鹿颱風襲台，氣象局把彰化以南列為豪雨警示區，彰化縣長王惠美今（24）日下午前往鹿港水利視察，勘察鹿港公會堂易淹水地區以及鹿港溪(舊港溝)新宮一號橋附近，抽水站防颱整備情形，未雨繆謀，盼能事先及早預防保障縣民生命財產安全。

▲白鹿颱風襲台，彰化縣長王惠美視察鹿港公會堂易淹水地區以及抽水站防颱整備情形。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.24）

彰化縣縣政府24日一早8時成立白鹿颱風災害應變中心一級開設，縣長王惠美與鹿港鎮長許志宏、彰化後備指揮部指揮官陳如偉、鹿港鎮輔導中心主任林隆銓等相關人員，勘察鹿港公會堂易淹水地區以及鹿港溪(舊港溝)新宮一號橋附近，抽水站防颱整備情形。

王惠美說，鹿港是易淹水地區，鹿港老街地勢低窪，如遭受強降雨後容易淹水，縣府汲取以往經驗，目前已在鹿港公會堂設置抽水設備，利用抽水機第一時間將水抽往地下排水系統並排往舊港溝(鹿港溪)。

▲王惠美表示，鹿港溪目前正施作鹿港溪風華再現整治工程，未來將會加強建置相關水防設施。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.24）

王惠美表示，鹿港溪目前正施作鹿港溪風華再現整治工程，未來將會加強建置相關水防設施，並加置2台抽水機，緊急情況發生時公所還會再支援1台，當這些水利系統建置完成後，就會透過這些抽水系統，將水排到鹿港溪。全部工程整治後，將對全鹿港地區排水有

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港鎮公所配合縣府發布一級開設也成立防災應變中心，非常感謝王縣長前來關心視察鹿港最易淹水地區及抽水機等狀況，公所也配合支援，也呼籲民眾嚴防豪大雨注意安全。

▲王惠美勘察鹿港公會堂抽水站。（圖／記者陳雅芳攝，2019.08.24）

王惠美在白鹿颱風災害應變中心也指示，建設處、經綠處、工務處密切注意因白鹿颱風強陣風可能發生招牌掉落、鷹架倒塌、鐵皮掉落、路樹倒塌等災情，加強各項防災處置作為，也請教育處加強校園廳舍整備事宜。

台電公司、中華電信、自來水公司、欣彰天然氣公司掌握救災人力車輛機具，並密切注意相關線路是否因強陣風吹落造成停電、斷訊、停水、瓦斯漏氣狀況，若發生上述災情也請各公共事業單位全力搶修，迅速恢復縣民鄉親生活機能。

相關文章

DSC06682

「白鹿」壓境　金門縣府宣布今晚停班停課

▲白鹿颱風直撲南台灣，高雄市長韓國瑜今(24)日上午八點準時到達防災應變中心瞭解各地備災狀況，他要求各局處全力防災救災，並於颱風遠離後迅速整理復原，星期一上班帶給市民乾淨整潔的市容。(圖／高市府提供)

颱風坐鎮自誇準時？　粉專列「韓國瑜遲到史」眾人全看傻

豪雨

兩年來登陸第一颱風！　氣象專家曝白鹿風雨影響最猛時間

更多文章

卦山親子嘉年華

影／上山玩水！八卦山親子嘉年華　30公尺滑水道超好玩

彰縣行銷身障機構中秋禮品

影／景氣差比同期少六成！　彰縣多元行銷身障中秋禮品

肺阻塞

影／農曆七月鬼壓床？　呼吸困難又胸悶可能是這疾病！