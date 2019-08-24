淹水淹怕了，白鹿颱風襲台，氣象局把彰化以南列為豪雨警示區，彰化縣長王惠美今（24）日下午前往鹿港水利視察，勘察鹿港公會堂易淹水地區以及鹿港溪(舊港溝)新宮一號橋附近，抽水站防颱整備情形，未雨繆謀，盼能事先及早預防保障縣民生命財產安全。

彰化縣縣政府24日一早8時成立白鹿颱風災害應變中心一級開設，縣長王惠美與鹿港鎮長許志宏、彰化後備指揮部指揮官陳如偉、鹿港鎮輔導中心主任林隆銓等相關人員，勘察鹿港公會堂易淹水地區以及鹿港溪(舊港溝)新宮一號橋附近，抽水站防颱整備情形。

王惠美說，鹿港是易淹水地區，鹿港老街地勢低窪，如遭受強降雨後容易淹水，縣府汲取以往經驗，目前已在鹿港公會堂設置抽水設備，利用抽水機第一時間將水抽往地下排水系統並排往舊港溝(鹿港溪)。

王惠美表示，鹿港溪目前正施作鹿港溪風華再現整治工程，未來將會加強建置相關水防設施，並加置2台抽水機，緊急情況發生時公所還會再支援1台，當這些水利系統建置完成後，就會透過這些抽水系統，將水排到鹿港溪。全部工程整治後，將對全鹿港地區排水有

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港鎮公所配合縣府發布一級開設也成立防災應變中心，非常感謝王縣長前來關心視察鹿港最易淹水地區及抽水機等狀況，公所也配合支援，也呼籲民眾嚴防豪大雨注意安全。

王惠美在白鹿颱風災害應變中心也指示，建設處、經綠處、工務處密切注意因白鹿颱風強陣風可能發生招牌掉落、鷹架倒塌、鐵皮掉落、路樹倒塌等災情，加強各項防災處置作為，也請教育處加強校園廳舍整備事宜。

台電公司、中華電信、自來水公司、欣彰天然氣公司掌握救災人力車輛機具，並密切注意相關線路是否因強陣風吹落造成停電、斷訊、停水、瓦斯漏氣狀況，若發生上述災情也請各公共事業單位全力搶修，迅速恢復縣民鄉親生活機能。