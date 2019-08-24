白鹿颱風來襲，前國民黨黨主席洪秀柱24日晚間仍風雨無阻，出席國民黨台南市第四選區立委參選人、市議員林燕祝的「燕祝之友會」，對於國民黨是否徵召她，洪秀柱表示，一切尊重黨中央的決定，若未獲提名，代表黨有另外的考量。

近日國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜民調下滑，讓藍營支持者擔心連帶影響立委選情，洪秀柱遷籍台南參選立委、挑戰艱困選區，的確給了台南藍營支持者一劑強心針，如果未獲國民黨徵召，是否有如換柱事件一樣，再次打擊藍營士氣？

洪秀柱指出，如果黨中央沒有提名徵召她，一定有其考量與布局，「我們一切尊重黨中央的決定」。如果獲得提名徵召，洪秀柱說，選戰策略將會謹守主要路線，「會好好的提供政見，爭取基層的支持，提振整體的士氣，我覺得這非常重要」。

對於台南艱困選區洪秀柱相當有信心，她表示，不論結果如何皆全力以赴，全力提振支持者對我們的信心，爭取大家對我們的向心力。

致詞時，洪秀柱打趣說，「北有秀柱、南有燕祝」，今晚「柱祝」合體﹔林燕祝獲國民黨提名，參選台南第四選區立委，這也是藍營支持者的期盼；民主政治本來就需有良性的監督與制衡，民進黨執政台南市二十幾年，沒有比較好，台南市若要更好，必須要有良性的政黨競爭，監督制衡的機制。

林燕祝表示，她的競選文宣品相當特別，是一塊菜瓜布，而這塊菜瓜布是非常有意義的，是希望大家用這菜瓜布「刷掉」不做事的民意代表；她說，單靠她一人「刷」的力量很薄弱，必須藉大家的力量，一起「刷」遍永康、新化、新市。

已甚少在地方走動的前台南市議長李全教，特別出席力挺林燕祝，他說，在號稱民主聖地的台南，一隻狗插一支旗子也會當選，這就是民主的諷刺，民主需要制衡，沒有制衡就沒有民主。

台南會追溯十年的房屋稅，李全教認為，沒有一個政治人物敢這樣做，只有民進黨會這麼做，因為他們認為，不管做什麼傷害百姓的事，百姓都會容忍，這也是民主聖地最大的諷刺。

台南市五區的立委全部都是民進黨籍，李全教強調，「雖然我現在沒有在政界，但是我期待這次立委能夠打破掛零的局勢，開花結果，在這片民主的聖地，真正發揮制衡的功能」。