未來出遊可以更方便，為提昇國內航線旅客搭機便利，華信航空及立榮航空紛紛宣布，可使用手機 App 完成預辦登機，並且直接使用電子登機證通關，只要在班機表定起飛時間 25 分鐘前完成機場安檢手續即可；台北轉運站也推出「智慧行動票證暨轉運站加值消費整合服務 App 」，包含統聯、阿羅哈、葛瑪蘭及和欣客運，民眾可透過 App 直接訂票、取票、分票、退票，省去再去窗口排隊的時間。

華信航空表示，已經完成訂位購票的旅客，可從班機表定起飛前 24 小時至表定起飛前 1 小時止，使用手機 App 完成畫位手續後，以新功能在系統上提取電子登機證，搭配身分證件輕鬆通過機場安檢，完成畫位的旅客只要在班機表定起飛時間 25 分鐘前完成機場安檢手續，再前往候機即可。

立榮航空指出，即日起推出國內線無紙化登機證服務，旅客可使用智慧手機等行動裝置辦理報到與登機，只要於班機表定起飛前一天至表定起飛前 40 分鐘，使用 App 在線上報到選位並下載電子登機證 QR Code ，如沒託運行李，旅客可以在班機起飛前 30 分鐘通過安檢抵達登機門候機即可。 9 月 30 日前使用電子登機證並完成搭機者，有機會獲得環保杯。

此外，台北轉運站宣布「智慧行動票證暨轉運站加值消費整合服務 App 」試營運，首波加入合作的客運業者包含統聯、阿羅哈、葛瑪蘭及和欣，國光客運也預計於 10 月加入，民眾可透過App直接訂票、取票，甚至還能多人分票及退票，省去再去窗口排隊的時間。即日起至 12 月 31 日透過 App 購票免收取購票手續費。