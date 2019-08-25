民眾搭車
▲未來民眾搭乘國內線班機或是公路客運，將可使用 App 直接訂票、搭機或搭車。（圖／台北轉運站）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

未來出遊可以更方便，為提昇國內航線旅客搭機便利，華信航空及立榮航空紛紛宣布，可使用手機 App 完成預辦登機，並且直接使用電子登機證通關，只要在班機表定起飛時間 25 分鐘前完成機場安檢手續即可；台北轉運站也推出「智慧行動票證暨轉運站加值消費整合服務 App 」，包含統聯、阿羅哈、葛瑪蘭及和欣客運，民眾可透過 App 直接訂票、取票、分票、退票，省去再去窗口排隊的時間。

華信航空表示，已經完成訂位購票的旅客，可從班機表定起飛前 24 小時至表定起飛前 1 小時止，使用手機 App 完成畫位手續後，以新功能在系統上提取電子登機證，搭配身分證件輕鬆通過機場安檢，完成畫位的旅客只要在班機表定起飛時間 25 分鐘前完成機場安檢手續，再前往候機即可。

立榮航空指出，即日起推出國內線無紙化登機證服務，旅客可使用智慧手機等行動裝置辦理報到與登機，只要於班機表定起飛前一天至表定起飛前 40 分鐘，使用 App 在線上報到選位並下載電子登機證 QR Code ，如沒託運行李，旅客可以在班機起飛前 30 分鐘通過安檢抵達登機門候機即可。 9 月 30 日前使用電子登機證並完成搭機者，有機會獲得環保杯。

此外，台北轉運站宣布「智慧行動票證暨轉運站加值消費整合服務 App 」試營運，首波加入合作的客運業者包含統聯、阿羅哈、葛瑪蘭及和欣，國光客運也預計於 10 月加入，民眾可透過App直接訂票、取票，甚至還能多人分票及退票，省去再去窗口排隊的時間。即日起至 12 月 31 日透過 App 購票免收取購票手續費。

相關文章

▲法國驚傳 Uber Eats 外送員性侵點餐女大生的案件。示意圖，與當事人無關。（圖／翻攝自 Uber Eats 臉書）

外送員最崩潰的10件事曝光！　「下雨天也送」排不進前三

▲現代人懶得出門買飯已經是常態，而各家外送公司紛紛搶攻這「懶人商機」。（圖／翻攝自 pixabay ）

叫外送被收「塑膠袋75元」！傻問這合理？　結局反轉驚呆

華信航空ATR72-600

華信ATR清泉崗機場偏離跑道　運安會公布調查報告

更多文章

日本

遊日變貴了！10/1起消費稅漲至10%　機場稅暴增逾2.5倍

颱風

不斷更新／白鹿颱風漸離　華信航空公布25日航班異動

豪雨特報

直播／白鹿颱風暴風圈將觸陸　15縣市發布豪雨特報