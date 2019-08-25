韓國瑜近期負面爭議不斷，民調下跌讓媒體踹測可能上演「換柱2.0」，到底網友對哪件事最不爽呢？

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近來負面爭議不斷，雖然韓國瑜上周又重回政治人物聲量冠軍，不過也連帶增加不少負面評論。

韓國瑜確定代表國民黨參選總統後，就面臨到黨內整合問題。除了郭柯王結盟傳言不斷，初選過後，國民黨內依舊有對韓國瑜不滿的聲音，甚至在最近這一連串自爆行為後，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕更以「專心市政」為由，拒絕接地方競選總部主委。

根據《TVBS》最新民調顯示，在民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜對決的情況下，蔡英文的支持度為47%，韓國瑜則降至42%。有媒體指出，郭台銘之所以不明確表態，就是耐心的等韓國瑜自我毀滅八月過後換瑜，「換柱2.0」的氛圍持續醞釀中。

透過 《KEYPO大數據關鍵引擎》 的聲量趨勢分析，可以發現從7月15日國民黨初選過後，韓國瑜的網路聲量就一路下滑，這一個月的聲量高點，幾乎都是負面爭議。包括勘災聞水、檢視登革熱疫情爬樹、麻將風暴、前高雄縣長楊秋興指控小三酗酒是現在進行式、陳宏昌和楊秋興遭國民黨開除，接著又傳出侯友宜拒接新北市競選總部主委、名嘴爆料韓不批公文，韓國瑜則用公文山開直播。上述事件在新聞爆發當天，聲量都有近7萬筆以上。

批公文大賽挖洞給自己跳！

不過到底哪些事件最讓民眾反感呢？從 《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路好感度來看，負面聲量比例最高的是「公文」事件，有36.83%。日前有名嘴爆料韓國瑜上任後，公文都是副市長李四川在批閱的，結果意外引發首長的「批公文」大賽。

韓國瑜一開始提到自己批的公文，一天超過10份以上，結果蘇貞昌隔空嗆「我批的公文，常要分好幾次抱進來，堆起來比1個人高」，19日韓國瑜又開直播，還找來一疊與自己一樣高的公文，說要PK。不過直播影片下方卻有眼尖網友發現，「公文山」內有不少代表最速件的「紅色卷宗」，讓網友怒嗆「不趕快去批公文還有空拍影片，公務員都要氣死了！」名嘴邱明玉更諷，韓國瑜根本挖洞給自己跳。

麻將不是重點，說謊更可怕

負面聲量比例第二高的，則是「國家機器」負面聲量有35.76%。韓國瑜的麻將照被爆出後，他第一時間回「國家機器在監視我」20日更進一步指控「這段期間國家機器被動的非常厲害，車子被裝了追蹤器」，但網友則認為韓國瑜疑心病太重，甚至熱議「確定不是老婆裝的抓小三？」

近期延燒的「麻將風暴」，反而排名第三，負面聲量有34.02%。其實不少網友都認為，過年期間打衛生麻將無傷大雅，但重點是韓國瑜自己在臉書強調「當市長後從未打過麻將」，才讓打臉照片曝光，網友質疑韓國瑜說謊、誠信有問題，危機處理更糟糕。

透過 《KEYPO大數據關鍵引擎》的熱門關鍵字，觀察和韓國瑜打麻將有關的回文分析，包括了「說謊」、「打臉」等。從這幾個負面議題的整體聲量，也可以發現韓國瑜的「麻將風暴」引起最多討論，更成為網友的KUSO重點，負面聲量也是最多的。

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