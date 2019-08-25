白鹿颱風24日直襲南台灣，瞬間強風不僅造成台南市各區多起路樹、廣告招牌倒塌及椰子樹葉遭電線纏繞引發火花等事故災情，更傳出騎士撞上倒塌路樹，遭樹枝貫穿胸部傷重不治的不幸事件。

受白鹿颱風影響，台南市災害應變中心統計，總計回報90件災損案件，其中以路樹43件、廣告招牌13件、道路災情9件、橋樑3件、民生、基礎設施（路燈損壞相關）14件為主。

台南市南區24日也發生數起因強風吹襲造成之災情，安平工業區一家工廠大門鐵門，甚至被強風吹至路上，南市警第六分局分局長陳建民表示，警察24小時都有巡邏勤務，如有接獲報案或發現災害，一定會立即趕往處置。

南市警第六分局指出，24日獲報南區大同路二段有路樹倒塌，員警趕抵現場發現有2部自小客車遭路樹壓損，員警第一時間確認車內無民眾受困後，立即通報工務單位處理。

時值下午交通尖峰時段，大同路上車流頗多，倒塌的路樹占據一半車道，為免造成回堵發生意外，員警先將巡邏車開啟警示燈停放於慢車道上，提醒用路人小心駕駛，並於現場指揮交通，經工務單位排除障礙，恢復順暢。

陳建民指出，員警巡邏時發現災害，均主動予以排除，或於權責機關到場處理時在路口警戒，避免民眾誤闖受傷。而早在颱風來襲前，鄰近海邊的灣裡及鯤鯓派出所也派員警至黃金海岸將逗留民眾勸離；颱風災防期間，南市警第六分局所屬7個派出所全數投入救災工作，竭力保護民眾生命、財產免受天災危害。