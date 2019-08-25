如連續劇般情節，從初選就高潮迭起的總統選舉大劇，終於要進到尾聲。

9月17日的大結局，看來局勢即將底定，候選人要從傳統的「藍綠對決」，進到「蔡、韓、郭三國鼎立」的戰爭了。不管結局如何，這肯定是台灣選舉史上最撲朔迷離、最激情、又超混亂的總統割喉戰。

儘管蔡英文擊敗賴清德、韓國瑜擊敗郭台銘，雙雙取得大選資格。但藍綠的黨內問題卻都還沒有解決；綠營賴清德始終不願意回歸，藍軍敗將郭台銘更是建立郭王柯三人聯盟，讓國民黨有最直接的分裂危機。

當選舉從藍綠傳統對決，進入更爾與我詐得的「藍綠白三國演義」，加上各有立場的媒體攻防，那麼抹黑對手與口水謾罵的表演政治肯定是主軸了。

柯文者喜歡說：「民主就是說服的過程」，網路翻譯的版本就是：選舉要贏就是要表演，當個網紅讓民調變高、善用各種大數據蒐集各種資源來打擊對手，說服越成功，選票就越多、越能贏！

所以別擔心，未來的台灣總統肯定是個網紅。網民應該會很開心，因為網紅治國的年代已經到來！

如果你想知道網紅候選人們是否有料？建議你思考：2020年的台灣總統會面臨甚麼樣的問題？誰面臨這些問題時，可能做出較好決策？

總統該管的事務：外交、國防、內政。

台灣最高首長未來要面臨的問題，簡要六個字：大陸、經濟、制度。

先說中國的大陸問題：

大陸是台灣所有內政、國防、外交問題的重要影響因素。蔡英文的辣台妹考卷做了三年多，美國給高分，但大陸卻死當。繼續連任態度肯定持續，但選民會給分嗎？

郭台銘是大陸、美國都能接受的人選，但他在中美日都有商業利益。反而是選民會質疑，私人利益是說拋就拋的嗎？

韓國瑜的大陸考題可能相反，看來是北京喜愛的人選，但可能美國不見得喜愛。而韓的親中策略「有多無下限」才是選民擔心的問題！

再說經濟。

大陸如何抵制台灣經濟？中美貿易摩擦持續多久？台灣在中美日的經濟大戰中扮演甚麼樣的角色？

只要談到台灣的經濟，好像都要扯到中國大陸這塊市場。經濟這議題也是蔡英文會被郭台銘跟韓國瑜攻擊的短版，不然去年九合一選舉就不會大敗。

但有趣的，蔣經國十大建設的年代，經濟起飛並非靠大陸。而是抓住了當年美國全球冷戰的戰略貿易體系而成為IT技術的供應鏈。如今中美關係的惡化，美國所有精英把大陸視為最大假想敵的緊張下，台灣能否在此崛起？趁機脫離大陸這塊超級市場所左右的窘境？

這是台灣的好機會，但誰能具有時光機的思維，大膽策劃未來，誰能帶領我們完成經濟轉型。

最後是制度！

台灣總統有權無責，既非總統制也非內閣制，是全球公認最奇怪的首長制度。

我們扭曲的修憲程序，讓行政院長變成總統的代罪羔羊。一換行政院長就換部會首長，搞得「官不聊生」。把原來穩定的文官系統破壞無遺，沒人敢做事。

藍綠分贓，又把立委選區改成單一席次，造成了選舉的民意只有藍綠對決，第二種聲音完全無法進入議會。

能改變目前台灣扭曲制度問題的人，只有總統。但哪個人會願意把已經到手的權利放棄？這也是選民用選票要求改變的最好機會。

不管蔡、韓、郭，誰能願意具體提出「執行修憲改變制度」，都值得支持

如果你不甘心，你的選票只能選一個天天表演娛樂大家的網紅總統。

我們真心建議，思考上面所說影響台灣的三個問題，看誰能夠得到你的青睞，這才是對自己的選票，最好的說服！