（中央社記者戴雅真倫敦25日專電）英國王室一舉一動都引人矚目，但威廉王子與哈利王子這次因為度假時的交通問題被拿來比較，引發熱議，令人感嘆王室難為。

事件起因是哈利王子和梅根馬克爾（MeghanMarkle）最近帶著他們3個月大的兒子阿契（Archie）兩度出國度假，先是前往西班牙，再到法國南部，住在傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）的尼斯別墅。艾爾頓強是已故黛安娜王妃的摯友，和威廉王子及哈利王子關係緊密。

去朋友家度假似乎很平常，但問題就在哈利和梅根是搭乘艾爾頓強的私人噴射機前往。由於私人飛機搭載乘客數較少，人均燃料比例自然提高。

由於哈利王子之前曾經談論過打擊氣候變遷的重要性，梅根在她擔任客座編輯的9月份「時尚雜誌」（Vogue）中也談到環保議題，以及她對大自然的熱愛。部分英國媒體因此抨擊哈利王子夫婦偽善，口口聲聲擔憂環境汙染與保育問題，卻仍搭乘噴射機出遊。

艾爾頓強跳出來替兩人辯護，表示他是基於安全理由提供私人噴射機給哈利與梅根飛到他家。他表示，由於黛安娜王妃是他的摯友，他認為有義務要保護哈利王子和他的家人，免於遭到導致黛安娜王妃不幸身亡的媒體追逐戰。

艾爾頓強也表示，已向碳足跡公司（CarbonFootprint Ltd）捐款，透過資助環保計畫消除碳排放量。白金漢宮則拒絕對此事發表評論。

事件眼看告一段落，卻又因為威廉王子一家出遊重新被提起。

威廉王子和凱特22日帶著3名子女從英國的諾威治（Norwich）搭機到亞伯丁（Aberdeen），隨行的還有一名保姆，一行人搭乘的是廉價航空Flybe，據稱每人機票票價73英鎊（約新台幣2802元）。

英國太陽報（The Sun）等媒體拍到威廉王子一手提行李，一手拎著兩個背包，喬治抓著他的手臂，夏綠蒂跟著哥哥，凱特則是抱著小弟路易走在後面，就像去度假的一般家庭。他們從亞伯丁前往蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）過暑假。

相較於不到兩週前，弟弟和弟媳帶著小孩搭私人噴射機去度假，威廉王子顯得接地氣許多。英國媒體評估，哈利王子搭乘私人飛機到法國尼斯，費用大約要2萬英鎊。

不過，雖然機票或許便宜，但英國媒體揭露，威廉王子這一趟行程的碳排放量也是不低。

由於王室成員要搭機，Flybe特地捨棄這段航程平常使用的小型飛機，從總部調度一架Emb-145機型噴射機，飛行123英里，空機前往諾威治載人，這可能是威廉王子始料未及。

由於度假是私人行程，英國納稅人不必埋單。根據英國廣播公司（BBC）報導，截至今年3月31日的過去一年，英國王室共有270萬鎊（約新台幣1.03億元）的公務行程由納稅人支付，其中查爾斯親王花費112萬多英鎊，占比最高。（編輯：林憬屏）1080825