通常新房子房價會比中古屋高，以桃園市地政局針對今年3月住宅交易分析來看，新舊屋價差較大的龜山區、桃園區，每坪落差約6萬元，屬於合理範圍，但八德區新屋單價僅比舊屋貴4000元，讓人感覺「買舊不如買新」。專家認為，應是重劃區新案競爭大，房價多讓利，而舊屋地段較好，房價因此較高。

根據桃園市地政局分析今年3月主要行政區的大樓交易，比較屋齡2年內新成屋及屋齡2年以上中古屋的平均單價，龜山區新大樓平均單價27.5萬元，中古大樓為20.8萬元，每坪價差6.7萬元；桃園區新大樓平均單價26萬元，中古大樓為19.7萬元，每坪價差6.3萬元，兩區的價差較為明顯。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，新舊房屋本來就有合理價差，桃園區因有許多重劃區，高價與平價皆有，高價差顯示出交易分布平均；龜山區則可看出交易集中在單一重劃區，所以新舊屋價格落差也相當明顯。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡則指出，龜山及桃園區是桃園市近期的推案重鎮，如桃園區的中路重劃區、經國重劃區，具機場捷運議題的龜山區則有A7重劃區與長庚商圈，新案價格每坪在25~35萬元上下，因仍比雙北房價低，若是生活機能佳的路段，相當受自住買方青睞，故新案價格有支撐力，與舊屋形成落差。

至於八德區新大樓平均單價18.2萬元，舊大樓也達17.8萬元，價差僅4000元，曾敬德解釋，八德擴大重劃區建案多、競爭大，價格須讓利才好成交，而舊大樓多位於精華的市區，所以房價不低。

郎美囡也認為，八德區新案開價多在28萬元以下，其中有許多1字頭建案位於較外圍的重劃區，對於想買新房子、又希望價格低的首購型買方，就會往重劃區購屋，因此拉低新屋平均房價，至於地段佳的中古屋，因為機能相對好，滿足重視機能的買方，所以價格支撐性也強。