今日天氣／各地天氣悶熱 午後雷陣雨機率高

今（ 26 ）日環境水氣仍多，東南部及恆春半島依舊有局部短暫陣雨發生，其他地區已恢復多雲到晴的天氣，不過在偏南風環境下，出現午後雷陣雨的機率高，中部地區以山區、近山區平地為主，桃竹苗地區則是平地也需多加留意短時強降雨；氣溫方面，西半部及東北部高溫約 33、34 度，其他地方約 31、32 度，沒下雨時感受較為悶熱。

遭酸「英文差、夜間部畢業」 韓國瑜臉書 PO 畢業證書反擊

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜，日前受台北市美國商會之邀，進行專題演講，沒想到狀況百出，不僅演講過程中，韓國瑜頻頻中英文夾雜，被外界直指「晶晶體」演說貽笑大方外，臉書粉絲團「麵攤大叔」指出，韓國瑜的演講內容，疑似將美國商會（ The American Chamber of Commerce in Taipei ，簡稱 AmCham ）與美僑俱樂部（ American Club Security Guard ，簡稱 ACC ）兩個不同組織混為一談，更被各大臉書粉絲社團轉載，其中更有不少網友批評韓國瑜「東吳大學英文系畢業，怎麼英文程度如此之差？」更有網友翻出過往新聞，直指韓國瑜是「東吳大學英文系夜間部畢業」，怎麼會有白天讀書晚上打工的狀況？質疑韓國瑜說法造假。不過，昨（ 25 日）下午，韓國瑜也在臉書上 PO 出當初東吳大學英文系的畢業證書照，直指「黑韓可包容、黑函零容忍。」

惡劣！被批「姓蔡的都騷」 正妹被韓粉恐嚇「要姦殺妳」

日前一名女高中生因去高雄「廣德家」香蕉煎餅店消費，卻遭到一名楊姓婦人辱罵，事後更有大量韓粉對她進行「網路霸凌」，讓她不堪其擾決定提告，但騷擾她的韓粉似乎沒有因此停手。 24 日女高中生又在臉書上發文指出，有韓粉要姦殺她，讓她大喊「沒水準」。

「反送中」荃葵青遊行爆衝突！ 香港警方拔槍指向示威者

香港「反送中」抗爭越演越烈，繼 24 日觀塘遊行爆發了警民衝突之後，昨（ 25 ）日晚間的荃灣青集會遊行又再度爆發衝突。根據香港媒體報導，入夜後有眾多示威者在多處路段投擲磚頭、汽油彈，到了約莫晚間 8 時，驚傳在混亂中有 3 名警員拔槍指向示威者，並傳出疑似槍響。