台式新喜劇《俗女養成記》昨（25）日播出「金鐘影帝」吳慷仁加盟客串陳家小叔陳晉清一角，演出一個生錯時代的創意家，總是失敗卻越戰越勇，是陳家裡唯一可以與小嘉玲平等對話的大人，與吳以涵有許多精彩對手戲。導演嚴藝文說：「小叔這角色有一點悲劇性格，但是個幫助嘉玲編織夢想的角色」，並表示吳慷仁雖然不太會說台語，但他很努力地要講出「氣口」很好的台語，稱讚他是一個很非常投入、認真與不服輸的演員。

在《俗女》中吳慷仁不但挑戰台語演出，自認肢障的他也嘗試了一段舞蹈，在劇中教小嘉玲跳舞逗她開心，吳慷仁談到這次客串演出表示，「能參與藝文的第一部影集非常榮幸。」《俗女養成記》中在台北發展的小叔陳晉清（吳慷仁飾）回到了台南，在家人面前總會說：「等我賺大錢後，我蓋房子給你們住！」還吸引了小嘉玲拿存錢豬公撲滿要投資他的寵物美容店。《俗女養成記》原著散文中沒有小叔這個角色，導演嚴藝文表示這故事是取材自原著一篇「午後的一人實驗」中，作者江鵝小時候做科學實驗愛冒險的故事，導演想呈現「敢於冒險、敢於作夢」的精神，因而創造出小叔這個角色。

演出小嘉玲的吳以涵演技備受肯定，尤其在《俗女》劇中台語說得非常地溜，和時下許多小朋友都不會說台語相當不同，以涵的媽媽說：「我都是24小時在顧她，小時候我都會刻意用台語跟她說話，聽久了她就會了」，並透露以涵很有語言天分，還沒上幼稚園就會用電腦、手機打注音，相當地厲害！在《俗女》劇中小嘉玲跟同學們把荒廢的鄉下房舍當作鬼屋來探險，都只敢在外牆窺視陰暗的房子，而現實生活中，以涵媽媽透露以涵也是滿怕暗的，有時候晚上上廁所會特別叫媽媽陪她。