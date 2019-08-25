有烏克蘭血統的藝人瑞莎，目前身份除了為藝人、妻子、母親之外，去年年底開始無酬擔任台灣韻律體操選手的教練，為了讓台灣的體操選手們擁有更多的關注與資源，更不惜自費前往新加坡考取國際韻律體操教練的資格。

瑞莎自從有了女兒Nika之後，每年夏天都會與先生帶著女兒到LA，今年卻爆增為13個人的旅行，原來，瑞莎為了台灣的韻律體操選手們，希望她們能夠更有國際觀，學習到不同國家的訓練方式，進而增加自己的技巧與自信心，所以瑞莎特別情商自己的好朋友，也是以前同為烏克蘭韻律體操隊的隊友安娜貝索諾娃來擔任客座教練，指導台灣的韻律體操選手們。

安娜貝索諾娃是烏克蘭排名第一的韻律體操選手，於2010年從選手身份退役，擔任選手期間總計贏得22面世界錦標賽獎牌、兩面奧運獎牌與22面歐洲錦標賽獎牌，瑞莎表示，自己與安娜從小就一起接受韻律體操的訓練，兩人也同時進入烏克蘭韻律體操國家隊，身為好友的安娜也二話不說的一口答應這次的客座教練，讓瑞莎十分的感動。

瑞莎為了這次能讓選手們出國訓練，事前也花了不少功夫，為了減輕選手們經濟上面的負擔，她還自己去跟航空公司談了10張來回的贊助機票，選手們抵達LA的頭兩天，瑞莎也提供自己的家讓選手們入住，好方便她們調整時差，也安排了參觀Hollywood及環球影城的行程，讓選手們除了練習之外也能稍微的放鬆，第三天便帶著選手們前往邁阿密與安娜碰面，接受為期三週的訓練。

瑞莎表示自己其實心裡相當驕傲，看著選手們這麼認真的學習，就會覺得自己做了一件對的事情，希望能讓更多人看到台灣韻律體操選手們的努力！而最感謝的，就是先生Mike了，原本的家庭旅行變成了韻律體操訓練營，很多時候都是Mike一個人照顧Nika，瑞莎也相當謝謝先生的體諒，晚上多了10個保姆照顧Nika，難怪Nika都不會想找媽媽了。