用惜食串出好料理！明星主廚邱寶郎、楊盛堯化身一日志工來到萬芳社區，邀社區孩子擔任小幫手，響應基督教芥菜種會「芥助網」共好行動，端出四道有著滿滿愛心的惜食料理。

芥菜種會執行長吳小萍說，藉由推動「芥助網」的社區工作模式，鼓勵社區居民及店家參與，受助的孩子長大後回饋助人，形成善的循環；目前在全台有600多個社區共好點，透過「芥助網」力量，串連更多的愛心一起讓社區動起來。

邱寶郎盤點從愛心火鍋店取回的牛肉和高麗菜，認為餐廳捐出即期食物很值得鼓勵；楊盛堯則忙著整理從食物轉運站帶回的麥片和黑瓜等罐頭，這些都是民眾和企業捐出來的物資，用來幫助需要人，同時減少地球負擔，大讚很有意義！

化身一日志工的邱寶郎、楊盛堯，料理出的惜食菜色有牛肉高麗菜可樂餅、新加坡麥片魚、絲絲肉扣．麵麵酥黃及京醬炒肉絲，讓原本的剩食變成令人垂涎的美食，每道菜都有著滿滿的愛心。

社區共好點之一的萬芳浸信會，由鄭聖惠牧師20多年前從「分享食物」出發，讓萬芳浸信會在社區走一條不一樣的路；透過與芥菜種會合作在社區認養孩童，同時連結愛心店家及食物銀行的物資，讓弱勢孩童在社區穩定生活。

吳小萍表示，看到社區裡很多人用熱情做事，芥菜種會透過芥助網的社區共好點，讓社區居民針對在地的需求被動員起來，受助者的能力就有可能被開發甚至擴大，成為助人者，當社區長出自己的力量，就能接住在地需要的人。