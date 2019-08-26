週一 (26 日) 美股早盤四大指數開高走低，道瓊指數開盤一度大漲逾 300 點，隨後拉回至 150 點，市場持續關注貿易戰進展，因美國總統川普 (Donald Trump) 此前表示，中國已於週日 (25 日) 致電希望重啟貿易協商，但中方尚未證實此消息，目前貿易戰情勢仍不明朗。

另外，週一 (26 日) 晶圓代工廠格芯 (Globalfoundries) 已正式向美國國際貿易委員會 (ITC) 遞交訴狀，控告台積電 (TSM-US)(2330-TW) 侵犯專利權，格芯要求 ITC 發布進口禁令，禁止美國進口 iPhone 零件，但週一 (26 日) 美股台積電 ADR 並未受到此消息影響。

總經方面，華爾街亦持續關注美債殖利率曲線倒掛之發展，雖然近期關鍵指標「10y2y」殖利率曲線已脫離倒掛狀態，利差轉正，但仍然是在 0 軸邊緣徘徊，市場關注，利差是否可能出現「長期倒掛」之現象，因若美債殖利率曲線利差「長期倒掛」，那麼美國出現經濟衰退之機率即非常高。

截至台北時間週四 (15 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數上漲 138.33 點或 0.54% 至 25767.23 點

費半上漲 13.74 點或 0.95% 至 1460.12 點

台積電 ADR 上漲 0.59% 至每股 41.21 美元

10 年期美債殖利率下跌 0.03% 至殖利率 1.527%

10 年期美債殖利率減 2 年期利差為 0.28%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 0.04% 至每桶 54.19 美元

黃金上漲 0.40% 至每盎司 1543.80 美元

VIX 恐慌指數上漲 3.52% 至 20.57 點

美元指數上漲 0.37% 至 97.89 點

道瓊指數日線走勢圖 圖片來源：investing.com

華爾街分析：

而市場分析師指出，由於近期美中貿易戰消息較多，使得聯準會 (Fed) 鮑爾 (Jerome Powell) 之發言遭掩蓋，但事實上鮑爾上週五 (23 日) 於全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 之發言可謂相當重要，因鮑爾並未對 9 月降息一事放出前瞻指引。

週一 (26 日) 市場正轉向關注 Fed 聖路易斯分行總裁布拉德 (James Bullard) 發表談話，市場聚焦，布拉德是否繼續延續「目前不支持 Fed 再降息」的論調。

此前 8 月 6 日，布拉德曾在接受媒體訪問時表示，Fed 已在 7 月降息、對未來風險做出調整，目前他沒有進一步考慮支持降息，布拉德認為，必須先觀察 7 月降息後，後續幾個月產生的影響而定。

摩根大通 (JPMorgan) 常務理事 Adam Crisafulli 亦指出：「目前美股面臨的問題不是緊縮的貨幣政策，而是川普破壞性的貿易政策，現在美國的利率已經非常低，再加上資金持續進入美債市場避險，目前來看，Fed 已是盡了一切所能來支撐美國經濟。」

華爾街分析 BTIG 首席股票和衍生品策略師 Julian Emanuel 亦在一份報告中表示：「持續進行的美中貿易戰正在重新洗牌並重創全球供應鏈。在持續經濟逆風與常規季節性疲軟影響之下，市場等待政策發展，預計股市波動短期內將繼續。」

據 FedWatch 數據顯示，目前市場預期 Fed 9 月降息機率仍是 100%，但降息二碼之呼聲已大幅降低至 0.4%、降息一碼機率則高達 99.6%。

圖片來源：CME

重要今日關鍵經濟數據：

美國 7 月耐久財訂單月增率報 +2.1%，市場預估為 +1.2%

美國 7 月扣除運輸的耐久財訂單月增率報 -0.4%，市場預估為持平

美國 7 月扣除飛機的非國防資本財訂單月增率報 +0.4%，市場預估為 -0.1%

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