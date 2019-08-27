新一代「重訓女神」梁子淇（原名梁惟）去年曾參與武打電影《武術奇蹟》，今年還在公視的《生死接線員》挑戰演媽媽，近期卻因一張「落地窗貼乳」照受到關注，她透露自己是第一次受到專訪，對談中展現出許多熱情也伴隨著不安，被問到怎麼會有大膽想法上半身全裸貼窗，她笑說：「為了紀念好姊妹出遊」，並宣導女生展示身材是件很健康的事。

梁子淇長相甜美，熱愛健身的她散發著陽光的氣息，除了演員的身分之外她還拍過許多廣告。梁子淇近幾年愛上重訓，她也分享自己健身會做的項目，臀推、槓鈴、分腿蹲、滑輪等，也因如此她的身材變得紮實，肌肉量增加，不再是典型的女明星身材，但她認為「女生不要受到現在社會的眼光被束縛」，在這個追求體重數字的社會，梁子淇打破一般女性觀點，朝著「新一代武打女演員」目標邁進。

「怎麼會突發奇想拍那張照片，不怕走光嗎？」梁子淇驚訝表示沒想到照片會上新聞，她解釋當天是4個好姊妹出國遊玩，由於行程安排緊湊，在沒化妝又必須退房的情況下，梁子淇裸身僅穿一件丁字褲，站在15層樓高的落地窗，雙手抱胸背對鏡頭拍下性感照，但她認為展示自己身材是很健康的事情，對於這張照片她也希望大家用健康的心態去看待。

從重訓到潛水都是梁子淇熱愛的運動，即使冬天她也會出國潛水，「在海裡可以感受到環境很安靜，很可以跟自己獨處的一個空間。」除此之外，梁子淇在演戲這方面全心朝著武打女演員邁進，好萊塢女星艾蜜莉布朗在電影《明日邊界》中的士官長角色，不管是肌肉線條與身體素質，都深深吸引著梁子淇，「喜歡演員可以有很多種面向、很多變。」

雖然梁子淇的戲劇作品還不多，去年她也挑戰過舞台劇演出，而未來她也想嘗試演出壞女人角色，或是愛情偶像劇。對於自己的好身材被大家注意，有沒有想出寫真集？梁子淇表示，若要推出也是走健康路線，不會只有性感，且還需要再鍛練身體，三點不露是她的標準，「我的美是不需要靠化妝或服裝來襯托，每天洗完澡我都會檢視自己的身材，跟自己說現在的自己是最美的。」

「Power is the new sexy」是梁子淇的座右銘，訪談過程可以看出她不想一昧的展示身體，她更想讓現代女生知道，不是只有露奶、擺臀就是性感身材好，女生也可以擁有另一種力量的美，「藉由重訓找到真正的自己，我喜歡突破、喜歡有力量的感覺，重量讓我找到真正的自己。」

梁子淇小檔案

姓名：梁子淇

星座：處女座

生日：9月21日

身高體重 ：166 /56

興趣：重訓、自由潛水、烹飪、插花