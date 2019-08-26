好市多
▲美式量販店好市多將進軍上海。（圖／翻攝維基百科）

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今日天氣／白天感受悶熱！山區午後雷陣雨

今（ 27 ）日天氣更加穩定，僅東南部及恆春半島有些零星降雨，整體天氣都算不錯，各地多雲到晴，午後雷陣雨較集中在各地山區，高溫比今天更高，西半部及東北部地區 35、36 度，花東地區則是 33 度左右，紫外線指數偏高，外出記得做好防曬和多攝取水份。

快訊／顏清標姪子副議長服務處輕生！現場無遺書　家屬悲

昨（ 26 ）日中午，顏清標 28 歲的姪子顏子禎於台中市沙鹿區正義路 1 號（台中市副議長顏莉敏服務處）身亡！警消獲報後趕抵現場時，顏子禎已明顯死亡，而現場並無留下任何遺書。

▲顏清標 28 歲的姪子顏子禎於台中市副議長顏莉敏服務處上吊身亡。示意圖。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.09）
▲顏清標 28 歲的姪子顏子禎於台中市副議長顏莉敏服務處上吊身亡。示意圖。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.09）

老化？高圓圓卸貨3月近照流出　面相遭評「長得不一樣」

39 歲高圓圓與小 5 歲趙又廷結婚 5 年，5 月她誕下一名女兒 Rhea，公公趙樹海透露孫女像爸爸。女神產後低調，近日雜誌公布一段影片曝光近況，可見她卸貨僅 3 個月，身材似乎已回復產前狀態，不過面容卻被網友指「老了 5 歲」，引發議論。

▲高圓圓生產前後影片對比。（圖／翻攝新浪娛樂微博）
▲高圓圓生產前後影片對比。（圖／翻攝新浪娛樂微博）

大陸好市多明天開幕！　眾人一看亮點全嚇壞：一年必倒

美國著名量販店好市多（ Costco ）近幾年在台灣掀起炫風，高 CP 值的東西經常造成民眾瘋搶，而近日大陸也將展開第一間分店，不過，其焦點特色曝光之後，讓網友全部嚇壞，紛紛表示「這一年就倒了吧？」

網友
▲對於美式量販店好市多將進軍上海，網友提出看法（圖／翻攝PTT）

熱拿鐵加三顆冰塊！面對「超奧客要求」　店員曝真實做法

台灣服務業一直以來都做得非常好，「以客為尊」這種觀念深植這行業的心，因此有些店家都會推出「客製化」的服務，但若遇到「奧客」，真的就非常麻煩了。日前有一位網友在網路上 PO 出一篇文表示，自己在超商聽到一位客人的「奇葩要求」，讓他大呼「這不是客製了，這是在為難店員吧」。

▲拿鐵。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲拿鐵。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

「黃色鬼屋」為何屹立不搖？　消費者揭4關鍵：其實不錯

許多大賣場都有販售各式大型電器與小家電，電器行也滿街是，競爭如此激烈的情況下，為何被網友戲稱為「黃色鬼屋」的燦坤 3C 電子賣場還能屹立不搖？有網友就好奇在 PTT 發問，結果立刻引發熱議，不少人紛紛點出燦坤的立足關鍵。（編輯：許苡晴）

燦坤
▲「黃色鬼屋」為何屹立不搖？　達人揭關鍵：偶爾是金色佛堂。（圖／翻攝自燦坤金門店臉書）

【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

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▲全國無黨團結聯盟榮譽主席顏清標強調無黨在立法院或地方議會都是弱勢的一群。（圖／記者陳雅芳攝，2019.05.09）

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▲國民黨總統初選民調結果昨（ 15 ）日出爐，高雄市長韓國瑜以 44.8％ 大勝鴻海董事長郭台銘的 27.7％，將披藍袍參加 2020 總統大選。（圖／翻攝自郭台銘、韓國瑜臉書）

巷仔內／顏清標開酸　確保韓國瑜不會成為「換柱2.0」？

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