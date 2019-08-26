今日天氣／白天感受悶熱！山區午後雷陣雨

今（ 27 ）日天氣更加穩定，僅東南部及恆春半島有些零星降雨，整體天氣都算不錯，各地多雲到晴，午後雷陣雨較集中在各地山區，高溫比今天更高，西半部及東北部地區 35、36 度，花東地區則是 33 度左右，紫外線指數偏高，外出記得做好防曬和多攝取水份。

快訊／顏清標姪子副議長服務處輕生！現場無遺書 家屬悲

昨（ 26 ）日中午，顏清標 28 歲的姪子顏子禎於台中市沙鹿區正義路 1 號（台中市副議長顏莉敏服務處）身亡！警消獲報後趕抵現場時，顏子禎已明顯死亡，而現場並無留下任何遺書。

老化？高圓圓卸貨3月近照流出 面相遭評「長得不一樣」

39 歲高圓圓與小 5 歲趙又廷結婚 5 年，5 月她誕下一名女兒 Rhea，公公趙樹海透露孫女像爸爸。女神產後低調，近日雜誌公布一段影片曝光近況，可見她卸貨僅 3 個月，身材似乎已回復產前狀態，不過面容卻被網友指「老了 5 歲」，引發議論。

大陸好市多明天開幕！ 眾人一看亮點全嚇壞：一年必倒

美國著名量販店好市多（ Costco ）近幾年在台灣掀起炫風，高 CP 值的東西經常造成民眾瘋搶，而近日大陸也將展開第一間分店，不過，其焦點特色曝光之後，讓網友全部嚇壞，紛紛表示「這一年就倒了吧？」

熱拿鐵加三顆冰塊！面對「超奧客要求」 店員曝真實做法

台灣服務業一直以來都做得非常好，「以客為尊」這種觀念深植這行業的心，因此有些店家都會推出「客製化」的服務，但若遇到「奧客」，真的就非常麻煩了。日前有一位網友在網路上 PO 出一篇文表示，自己在超商聽到一位客人的「奇葩要求」，讓他大呼「這不是客製了，這是在為難店員吧」。

「黃色鬼屋」為何屹立不搖？ 消費者揭4關鍵：其實不錯

許多大賣場都有販售各式大型電器與小家電，電器行也滿街是，競爭如此激烈的情況下，為何被網友戲稱為「黃色鬼屋」的燦坤 3C 電子賣場還能屹立不搖？有網友就好奇在 PTT 發問，結果立刻引發熱議，不少人紛紛點出燦坤的立足關鍵。（編輯：許苡晴）

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自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

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