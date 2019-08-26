國安私菸案於 26 日在北院召開移審庭，提訊國安局少校吳宗憲及張恒嘉，兩人在庭中都申稱不知情，僅是遵從上級指令，認為自己無罪，因此要求交保。法官訊後，裁定 2 人各 100 萬元交保，並限制住居、出境、出海。

先前鬧得沸沸揚揚的國安走私菸案，北院於 26 日召開移審庭，庭中個別審理在此案中，擔當窗口的國安局少校吳宗憲及張恒嘉等人。根據消息指出，吳宗憲於庭上大聲喊冤，直言「訂菸都是服從長官指令，我絕無非法意圖」，表申自己無罪，並請求交保。另外，涉案的張恒嘉也直言「訂菸都是先前學長交接的」。

檢察官認為，先前偵查中疑似有人證勾串、物證遭湮滅之虞，請求繼續羈押。法官 26 日晚間裁定二人以 100 萬元交保，此外更限制住居出境，不可與共犯勾串犯罪事實。

吳宗憲、張恒嘉的律師表示 2 人 並無從此次私菸案件獲利，，且也因此案件兩人生活主要收入都歸零，家中都有老人家需扶養，因此請求 20 萬元以下之金額交保。

對此，檢察官認為，被告所涉為最輕本刑 10 年以上之重罪，除此之外，還有 106 年 10 月、 107 年 4 月、 8 月及 108 年 3 月 等 4 次出訪專案的內幕尚未查明清楚，又本案偵查期間疑似有人證勾串、物證遭湮滅之虞，為利於後續續查明，兩人有需要羈押禁見。但法官最後仍裁定吳宗憲、張恒嘉各 100 萬元交保，另外限制住居出境，不可與共犯勾串犯罪事實。（編輯：陳雅雲）