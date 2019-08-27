▲一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，多年前為了收集連鎖便利商店 7-11 的一款贈品，花了不少金額，還拿到許多重複的款式，貼文引發 3 千多名網友共鳴。（圖／資料照、爆廢公社公開版）
▲一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，多年前為了收集連鎖便利商店 7-11 的一款贈品，花了不少金額，還拿到許多重複的款式，貼文引發 3 千多名網友共鳴。（圖／資料照、爆廢公社公開版）

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許多業者會透過集點、滿額送贈品等方式，吸引消費者上門。 24 日一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，多年前為了收集連鎖便利商店 7-11 的一款贈品，花了不少金額，還拿到許多重複的款式，貼文讓 3 千多名網友看完紛紛崩潰直呼「我家也有！」

原 PO 在文中寫道「當年為了收集這款磁鐵，在小 7 花了不少冤枉錢」，尤其是拿到重複的款式時，心中不免燃起怒火。照片中可見，一塊 Hello Kitty 背板上貼滿各年份的 Hello Kitty 磁鐵，不過仔細一看，許多款磁鐵都收集到 2 個重複的。

▲一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，多年前為了收集連鎖便利商店 7-11 的一款贈品，花了不少金額，還拿到許多重複的款式，貼文引發 3 千多名網友共鳴。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友們心有戚戚焉回應「當時差幾個就成一套，還會拿重複的跟熟悉的店員交換」、「有點懷念呢」、「高中瘋狂收集，結果現在整組變我兒子的玩具了」、「真的！當時我家還要收 3 組，真的買到懷疑人生」、「搬家的時候全扔了」、「對，突然覺得以前收集這個好浪費錢」、「以前超愛集的，天天往小 7 跑」。

▲一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，多年前為了收集連鎖便利商店 7-11 的一款贈品，花了不少金額，還拿到許多重複的款式，貼文引發 3 千多名網友共鳴。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

據了解， 2005 年 7-11 便利商店首推出贈送「 Hello Kitty 磁鐵」活動後，成功帶起滿額贈、集點風潮，這款 Hello Kitty 磁鐵也成為不少民眾相當熟悉的「懷舊贈品」，除了常態的 Hello Kitty 磁鐵外，還有少數隱藏版，當時曾轟動不少 Hello Kitty 粉絲。（編輯：賴詠璿）

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