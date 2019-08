許多業者會透過集點、滿額送贈品等方式,吸引消費者上門。 24 日一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示,多年前為了收集連鎖便利商店 7-11 的一款贈品,花了不少金額,還拿到許多重複的款式,貼文讓 3 千多名網友看完紛紛崩潰直呼「我家也有!」

原 PO 在文中寫道「當年為了收集這款磁鐵,在小 7 花了不少冤枉錢」,尤其是拿到重複的款式時,心中不免燃起怒火。照片中可見,一塊 Hello Kitty 背板上貼滿各年份的 Hello Kitty 磁鐵,不過仔細一看,許多款磁鐵都收集到 2 個重複的。

貼文一出,隨即引發熱烈討論,網友們心有戚戚焉回應「當時差幾個就成一套,還會拿重複的跟熟悉的店員交換」、「有點懷念呢」、「高中瘋狂收集,結果現在整組變我兒子的玩具了」、「真的!當時我家還要收 3 組,真的買到懷疑人生」、「搬家的時候全扔了」、「對,突然覺得以前收集這個好浪費錢」、「以前超愛集的,天天往小 7 跑」。

據了解, 2005 年 7-11 便利商店首推出贈送「 Hello Kitty 磁鐵」活動後,成功帶起滿額贈、集點風潮,這款 Hello Kitty 磁鐵也成為不少民眾相當熟悉的「懷舊贈品」,除了常態的 Hello Kitty 磁鐵外,還有少數隱藏版,當時曾轟動不少 Hello Kitty 粉絲。(編輯:賴詠璿)