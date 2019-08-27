根據《韓聯社》報導，由於電動車 (EV) 市場的快速成長，南韓的 3 家電池大廠，已預測到電池原材料將出現供不應求的情況，目前正盡全力來確保原材料的取得。

韓聯社在報導中提到，南韓的 SK 創新 (SK Innovation Co.) 已於本月稍早，和澳大利亞礦業公司 (Australian Mines Ltd.)，就硫酸鎳及硫酸鈷簽下採購協議。而該公司還與中國的最大鋰金屬生產業者「天齊鋰業」的澳洲全資子公司，「Tianqi Lithium Kwinana，TLK」簽下長期供應協議。

另外，TLK 也在不久前宣布，他們與南韓的 LG 化學簽下 5 年供應協議，將把澳洲 Kwinana 新生產基地，至少 15% 的氫氧化鋰年產量，賣給 LG 化學。而具體數量與價格，則將在未來的談判中決定。

而早在今年 3 月，TLK 就與南韓的 SK 創新，還有陰極材料開發商的 EcoPro BM 簽訂了類似協議。

此外，三星 SDI 也一直試圖與國外的礦業公司簽訂協議，以確保該公司在鈷、鋰等陰極原材料的安定供給。

根據市場追蹤調查公司 SNE Research 的報告指出，今年上半年消耗了 11.2 萬公噸的陰極材料，較去年同期暴增了 80.9%。研究人員表示，特別是富鎳陰極材料的使用量，較一年前增加了一倍以上。

陰極是構成鋰電池的四大組件之一，占電池生產成本的 4 成。作為鋰離子的來源，它也決定了電池的容量和平均電壓。

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