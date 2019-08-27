中華男足將在9月5日及10日晚上7點10分於台北田徑場，分別迎戰2022卡達世界盃資格賽第二輪對手約旦、尼泊爾，今（27日）日公布第一輪30人集訓名單，「台灣隊長」陳柏良、溫智豪等旅外球員都在內。

中華男足總教練 Louis Lancaster期望中華男足選手們能在接下來的集訓時間，將自身狀態調整到最佳狀態，並透過戰術演練磨合來迎接前兩場世界盃資格賽。

中華隊第一場的對手約旦目前世界排名99，在今年年初的亞洲盃會內賽中約旦在小組賽以2勝1和晉級16強淘汰賽，更在小組賽階段以1比0擊退強敵澳洲。可惜在16強淘汰賽點球大戰中2比4不敵越南，止步於16強階段。

約旦也在2001年於首都阿曼與中華隊交手，當時約旦以6比0擊敗中華隊。總教練Lancaster 坦言約旦會是小組中相當難纏的對手。

第二場對手尼泊爾，今年也曾經與中華隊在高雄國家體育場交手過，當時雙方以1比1握手言和。中華隊的球員相當希望能在這場比賽報6月6日平手失利之仇。

中華男足今日於國家訓練中心開始展開集訓，並將從30人集訓名單中選出最終出戰9月5日和9月10日對戰約旦和尼泊爾的24人大名單。

本場比賽門票也已經全面啟售，預售全票300元整，現場全票400元整，應援套票499元整，優待半票150元整，歡迎球迷朋友到場為中華隊加油，不能到場的朋友也能透過緯來體育台以及yahoo運動平台收看轉播為中華隊加油!