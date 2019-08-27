「瑞士天王」Roger Federer在2019年美網公開賽首戰面對印度選手Sumit Nagal，原先認為將能輕鬆晉級，沒想到卻遭遇到了苦戰。在首盤先丟掉的情況下，Federer費了一番力氣才以4:6、6:1、6:2、6:4艱難晉級，下一場比賽的對手將會是波士尼亞與赫塞哥維納好手Damir Dzumhur。

Nagal首次從會外賽晉級，不過此役他面對5屆美網冠軍、大會三號種子Federer卻絲毫沒有懼色。首盤就調整好了自己的狀態，在第3和第9局兩度破發，率先以6:4拿下一盤。

次盤Federer大夢初醒，很快破掉對手第1個發球局，接著連續拿下5局，以6:1將戰局扳平；第3盤Federer繼續趁勝追擊，在第1和第5局破發，再以6:2取得聽牌優勢。

第4盤雙方一路互咬，Federer雖然一開始就破發得手，但Nagal也沒有讓自己的比數被拉開，關鍵第10局，Federer在0:40的危機下，化解了4個破發點，最終以6:4驚險獲勝。

Federer此次美網換穿日本品牌Uniqlo的全新黑色網球運動裝，此外臉上也留起了鬍子，給人一種不同於以往的老練感。

而他的瑞士同胞、2016年美網冠軍Stanislas Wawrinka，首戰面對18歲的義大利小將Jannik Sinner，以6:3、7:6(4)、4:6、6:3順利過關，下一輪的對手是法國老將Jeremy Chardy。

