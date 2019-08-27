高雄市長韓國瑜當選後，媒體紛紛聚焦高雄，創造不少話題，而這些聲量也為房市交易增色不少。房仲業者觀察，近期高雄市的房市在「韓流」影響下，房價漲了2成左右，其中以鳳山區、文山特區的表現最為出色。

中信房屋澄清加盟店店長葉東和指出，高雄擁有捷運、輕軌等便利的大眾交通工具，又有衛武營國家藝術文化中心、高雄流行音樂中心（海音中心）等國際性的景點，同時近期在「亞洲新灣區」的推波助瀾下，又吸引眾多外企投資，近日在韓國瑜的幫助下，整體拉抬高雄的聲量，有了磁吸效應，房價因此拉高1至2成，還吸引不少海外客來高雄看房。

在房市表現上，葉東和表示，鳳山區近年來取代三民區成為「高雄第一大區」，人口數居全市政區之冠，受到人口不斷增加影響，近2、3年來房產交易量都是高雄前三名，平均每個月都會成交4、500戶，最高的時候也會到500戶以上。

而鳳山近期以文山特區表現最佳，該區除了有澄清湖、長庚醫院、棒球場以及正修科技大學外，還緊鄰陽明國中，同時還有星巴克等外國連鎖品牌進駐，未來高雄捷運黃線也會經由澄清路接到橘線衛武營站，生活機能十分豐富。

葉東和稱，文山特區房市近期受到捷運黃線路線確定影響，整體房價平均提高1成，屋況好的甚至有增加至3成；其中，新電梯大樓均價為25萬到30萬，10年中古屋均價則為16萬到20萬，20年左右的老屋均價大概14萬至18萬，與其他區域相比算是「CP值」相當高。

另一方面，鼓山區的農16重劃區鄰近左營區，近期也表現相當出色，該區域除了有捷運紅線經過外，還鄰近高雄市立美術館，同時還有眾多綠地，因此買氣都維持不錯，近期每個月都有300戶以上的交易量，好時候更會到500戶左右。

至於何處比較推薦置產？葉東和認為，鳳山區周邊生活機能佳，20年中古屋2、3房的小宅產品僅500多萬就能入手，只要自備100初頭萬就能順利成家，且房貸對月薪3至5萬的年輕人來說也並不困難；此外，鳳山區的捷運黃線已經底定，整體未來性高。

葉東和強調，高雄都會區的規劃佳，基礎建設也逐漸建立起來，生活條件更不亞於其他國際都市，房價相比偏低的，整體而言是個ＣＰ值相當高的城市，房價抗跌性強，因此十分建議來此置產。