亞太電信攜手萊爾富跨界結盟，推動O2O商業模式，將電信服務延伸至萊爾富近1,400間實體店面！即日起，上網申辦門號，到住家轉角的萊爾富當場取卡、直接開通，只要一杯咖啡的時間就能完成，讓消費者能享受到快速又便利的智慧生活。

亞太電信不斷在數位門市推出創新服務，包含率先提供超商付款；首創店到店申辦作業，讓電信申辦服務24小時不打烊。有鑑於便利商店取貨方式已成為網購族心中的最愛，為擴大服務消費者，亞太電信更進一步聯手萊爾富，合作打造最綿密廣域的服務據點，數位門市搭配萊爾富近1,400間超商店面，提供無所不在的智慧體驗。

全台首創！網路申辦 超商取卡 快速開通

亞太電信自2015年成立數位門市，透過流程優化及多元不綁約的單門號方案，線上門市年成長率達400%，領先業界！現與超商萊爾富聯手合作，讓網路申辦門號服務再躍進，原先申辦完成到取卡大約需要3-7天，現在申辦時間大幅度縮短至1天內，甚至只需停留喝杯咖啡的時間，使用者上網填妥資料，完成身分驗證，就可以直接到萊爾富付款買卡，當場完成門號開通。

1+1>2 線上+線下 通路延伸 智慧生活無所不在

亞太電信結盟萊爾富近1,400間實體店面，智慧便利新生活就在住家巷口轉角處，無所不在。消費者未來可以用更多元的方式獲得電信加值服務，舉凡出國上網必備的亞太電信暢玩卡、擁有業界最多達160台直播頻道的Gt TV或是高CP值的影音加值服務和商品，都能直接在萊爾富超商申購取得，隨心解決各種行動需求。

雙企業400萬會員享好康加乘 萊爾富APP會員獨享優惠

萊爾富自推出Hi-Life VIP會員App以來，已累積逾220萬會員數，加上亞太電信用戶，雙企業結合將有超過400萬會員。為感謝會員支持，首波慶祝盛宴：亞太電信最受消費者期待、指名度最高的「11不綁約方案」將率先登場，月租、通話、流量統統超低價，只需要銅板11塊！只要擇一完成以下任務即可取得超殺《$11旋風》序號：

1. 即日起至10月8日至「萊爾富VIP APP」完成萊爾富麻吉電信問券，即可獲得「11活動序號」(詳情請下載萊爾富APP)。

2. 萊爾富消費滿額贈，自9月4日至10月8日，至萊爾富門市單筆消費滿399元，即可獲得一組「11活動序號」，限量10萬組，送完為止(詳情請下載萊爾富APP)。

接下來萊爾富也將提供亞太電信用戶專屬優惠，包括點數回饋、咖啡及鮮食優惠等資訊將陸續推出，請大家拭目以待

前進5G 亞太電信與萊爾富強強聯手 開創新零售商機

亞太電信致力推廣創新應用服務，為迎接新數位時代，率先推出各種Pre-5G創新應用，多元發展ICT/IoT等服務，帶動數位轉型，全面推出8大智慧生活應用。而萊爾富為了因應新零售變化，也推出許多創新服務，堅持走自己的路，重視消費者需求，並領先提倡了包括雲端超商app等業界創新作法，企圖營造「最友善的平台」。今天亞太電信跟萊爾富超商的合作，秉持著創新的精神，除了聯合布局線上與線下結合的新零售模式，未來雙方也將在5G、IoT、ICT等數位轉型重要議題互相交流，透過多元、跨領域合作，雙方希望能發展更多跳脫框架的商業模式，帶給消費者更創新、更快速、更便利的服務。