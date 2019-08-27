台視、八大《你那邊怎樣・我這邊ok》今（27日）舉行記者會，監製王小棣、藍心湄、藍正龍、曾之喬、劉冠廷、曾沛慈、張銘杰、吳岳擎、張耀仁、羅平、海裕芬、曹西平，以及新加坡演員范文芳、黃俊雄、陳羅密歐、陳泂江聯袂出席。首映會上曝光10分鐘的雙線故事精彩片花，更邀來李玖哲表演主題曲。

劇中，藍正龍飾演銀行企業第二代，父親中風倒下後，從台灣回到新加坡接班家族企業，表面上叔叔張銘杰看似提攜，其實私下布局掌權，「其實我演的很簡單，就是『人性』，到嘴的肥肉飛了，當然是跟他拚了！」而身邊的特助范文芳更暗地中飽私囊，讓他腹背受敵。范文芳睽違3、4年再接演台劇，談及與藍正龍及黃俊雄對戲的感想，笑說：「他們在戲裡都是被我欺負的人。」除了反派演出，更有翻車動作戲，相當挑戰。

在新加坡以反派角色竄紅的陳泂江，演出新加坡海運集團少東，亦是腹黑的關鍵角色，他認為這個角色心裡有很多「不甘心」，因此做了不少不擇手段的壞事，首度與藍正龍切磋演技的他，「已經滿長一段時間沒有演反派，吸引我的原因是這角色的黑暗面，這次跟藍正龍的爭執戲特別多，壞得很過癮。」

藍心湄、曾沛慈、黃俊雄與陳羅密歐肩負台灣線的核心角色，新加坡演員黃俊雄飾演擁有高超駭客技術的銀行職員，與來台學習「掛爐烤鴨」廚藝的陳羅密歐是一起長大的好哥兒們，兩人無意間捲入ATM盜領案被列為通緝犯，被迫在台灣展開逃亡之旅，遇上了徘徊於理想與現實之間的菜鳥記者曾沛慈，曾沛慈開玩笑表示，如果他們在台灣沒有遇到我可能戲份就不多了，一旁陳羅密歐嘴甜的說：「我們在台灣真的不能有沒曾沛慈。」黃俊雄脫口說出：「我們在台灣也不能沒有心湄姐。」

劉冠廷與吳岳擎在戲裡分別飾演刑警與調查盜領案的專案員警，劉冠廷表示：「對我來說這次是一個很不一樣的拍攝經驗，才知道原來台灣警察不能當臥底，去新加坡查案因為沒有資源，只能靠小聰明化險為夷。」吳岳擎這次如願演到「警察」角色感到相當興奮，「我不像冠廷的角色有小聰明，是一個四肢發達、個性熱血的基層員警，劇中因為要一直監看CCTV，深刻感覺到人民保母相當辛苦。」

該劇以2016年轟動台灣的ATM跨海盜領案為故事背景，從劇本發想到拍攝製作，耗時2年籌備、歷經5個月的兩地同步拍攝，攜手創作出新加坡與台灣雙主線故事，劇情融合金融犯罪、駭客懸疑與真實人生的對決。全劇共40集，8月30日起，每週五晚間10點於台視首播；9月1日起每週日晚間8點於八大戲劇台播出。