最強小三與正宮爭寵！本土劇演技淚喊：「沒人送我戒指」

「都不買戒指給我！」水汪汪大眼睛，眼淚不停落下，可愛的童言童語笑翻許多網友。「只是一根小玉米還有還有薯條」粉專分享這則影片，四歲多的姊姊「米醬」演技爆棚，直呼自己好可憐！萌力爆棚的可愛影音，受到許多網友的關注。

米醬還有一個不滿一歲的萌弟弟，媽咪時常在粉專上紀錄兩姊弟的生活。活潑可愛的「小大人」米醬，日前某次出遊中，和媽媽表示：「我在麥當勞買吉士堡，因為我不吃薯餅，因為我不吃垃圾食物」，天馬行空的健康概念，讓媽媽、網友直喊好好笑、好可愛！影片受到許多網友喜歡：「原來吉士堡不是垃圾食物」，媽媽也打趣回應：「現在你才知道，還不晚」。

俗話曾說：「女兒是爸爸的前世情人」，近日姊姊「米醬」逗趣影片又再度引起網友討論。米醬和媽咪抱怨，爸爸、媽媽都不送漂亮的戒指，淚眼汪汪大喊自己「好可憐」！並接著指責媽媽，我都有送禮物給你們，可是你們都沒有跟我說謝謝。

為了安撫米醬情緒，媽媽安慰她說：「以後再送你一個，好不好」，米醬秒回「可以啊」，接著毫不猶豫地搶走媽咪的鑽石婚戒，並表示：「我很喜歡這個」，再偷偷地把戒指戴在手上，一臉若無其事地說：「但你們都不送我」。

媽媽則向米醬表示，這是爸爸向她求婚時送的鑽戒，後加上一句：「把逼又沒跟你求婚」，這一句話直擊米醬，殺傷力爆滿，讓她措手不及，氣噗噗地將手上的婚戒丟到一旁，堪比「本土劇八點檔」女演員的演技，讓媽咪覺得好笑到不行！

「地表最強小三」與正宮爭寵的影片，網友們紛紛直讚：「可以去當演員了」、「好可愛喔，一定要生女兒」、「好啦好啦，我送你戒指」、「真的很苦情，但看完讓我笑到肚子痛」。（實習編輯：鍾桃甜）