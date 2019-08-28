根據聯徵中心今年第二季數據，六都平均核貸率最高的路段為高雄市前鎮區前鎮街，貸款成數高達85%，其次為桃園市楊梅區青山六街84%，以及台南市北區公園南路83%，核貸成數勝過雙北市。

住商不動產企研室經理徐佳馨分析，路段核貸成數會高，大多是因為有新建案完工、對保，建商多會與銀行合作，整批貸款，才拉高核貸率。

對於高雄市前鎮區前鎮街核貸成數居冠，信義房屋光華一心店店長洪薏珺表示，前鎮街並非核心區段，且區域多為中古產品，核貸率會這麼高，主要是因為近期有新大樓釋出，因具稀有性、屋齡新，建商整批貸款，增加房貸成數。

而台南市北區公園南路則是因為地段好，而有所加持，信義房屋台南公園店店長鄭慧貞表示，住在公園南路，不論往火車站、中西區或成大商圈都很方便，生活機能佳，又能鬧中取靜，加上近期有新案交屋，提高了第二季貸款成數。

但特別的是，貸款成數高達84%的桃園市楊梅區青山六街，近期並無新建案釋出，信義房屋平鎮店專員宋律吾分析，該路段屋齡20多年大樓每坪僅7-8萬元，是周邊新成屋單價的一半，成交總價僅250萬元左右，但因鄰近幼獅工業區，不少工業區上班族就近購屋，貸款人有固定薪資收入，加上房價較低，才有如此高的貸款成數。