超級1000系列的中國公開賽即將開打，近日籤表也已經出爐，我國女單好手戴資穎首輪將碰上馬來西亞女將謝抒芽，八強和四強則有機會連續碰上「印度雙姝」Saina Nehwa和P.V. Sindhu(辛度)。

戴資穎在今年瑞士巴塞爾的世錦賽，再次於八強落馬、被最終的冠軍Sindhu所擊敗。也讓她無緣重返球后寶座，反而是在亞運積分被扣掉後，目前跌落到世界第4的位置，寫下近3年的新低。

去年小戴在中國公開賽首輪就出局，此站也可視為她擺脫低潮，重返高峰的起點。至於其他對手，大陸前球后李雪芮首輪就要對上新科世界冠軍Sindhu，陳雨菲要對決鄧璇，何冰嬌則是碰上韓悅，提前展開「大陸內戰」。

男單方面，我國「一哥」、世界第2的周天成，首輪對泰國選手Khosit Phetpradab，王子維要強碰丹麥名將Hans-Kristian Solberg Vittinghus。至於日本球王桃田賢斗則是第一場就得和「超級丹」林丹遭遇，被視為是一大看點。

至於大陸剛傷癒歸隊的名將石宇奇，首場比賽要和同胞陸光祖廝殺，而里約奧運男單冠軍諶龍，則要和馬來西亞新希望李梓嘉對決。

我國第一男雙李洋/王齊麟首輪打俄羅斯組合Vladimir Ivanov/索隆諾夫Ivan Sozonov，另外楊博軒/李哲輝、廖敏竣/蘇敬恆、盧敬堯/楊博涵也都有參賽。女雙也有許雅晴/胡綾芳、程琪雅/李芷蓁兩個組合。

